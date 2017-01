Stockach Kartenverlosung für den Holzhauerball

Der SÜDKURIER verlost Karten für den Holzhauerball in Hindelwangen am 28. Januar. Für ihn wird die Nellenburghalle zu einem Dschungel.

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür und die Hindelwanger Holzhauer veranstalten wieder einen Holzhauerball, und zwar am Samstag, 28. Januar. Einlass ist ab 19 Uhr. Unter dem Motto "Welcome to the Jungle" laden die Holzhauer ihre Gäste in die mottogetreu geschmückte Dschungel-Nellenburghalle in Hindelwangen ein. Die Holzhauer wollen mit ihren Besuchern die Nacht zum Tag machen. Erwartet werden wie jedes Jahr originelle Kostüme zum Motto. In diesem Jahr, so verraten die Holzhauer schon mal, erwarten sie Kostüme von Tarzan über King Kong bis hin zum Tropenforscher oder den Bär Balu aus dem Dschungelbuch.

Für Unterhaltung sorgt – wie in den vergangenen Jahren – die Formation Crash. Sicherlich wird sie wie in den letzten beiden Jahren den richtigen Musikmix für die Gäste finden. Für einen Gastauftritt werden zudem die Yetis erwartet. Bereits am späteren Abend sollen sie dem Publikum nochmal so richtig einheizen. Außerdem, so versprechen die Veranstalter, haben die Holzhauer eine spezielle Idee ins Programm eingebaut. Als Überraschung für jedermann soll diese Idee so richtig Farbe ins Spiel bringen. Allerdings: mehr wird von den Holzhauern nicht preisgegeben.

Ob im angebauten Barzelt, im Innenbereich der Halle oder in der Lounge: Die Gäste haben reichlich Gelegenheit, sich mit Getränken zu versorgen oder auch über die Küche den kleinen Hunger zu stillen. Der Eintritt zum Holzhauerball kostet sieben Euro.

