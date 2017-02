Stockach Karrieretag Stockach: Es geht um die berufliche Zukunft

Der Karrieretag am Stockacher Berufsschulzentrum orientiert junge Leute über Zukunftsperspektiven. Die 26. Auflage des Großereignisses findet am Freitag, 10. Februar, statt.

Das Berufsschulzentrum Stockach (BSZ) lädt zum Karrieretag. Die Großveranstaltung zur Berufsfindung, zu der die Veranstalter eine deutlich vierstellige Zahl von Besuchern in Stockach erwarten, findet am Freitag, 10. Februar, statt. Etwa 80 Betriebe aus der ganzen Region werden dabei wieder ihre Ausbildungsangebote vorstellen, erklärt Andreas Maier, Abteilungsleiter Wirtschaftsgymnasium und Berufskolleg am BSZ. Hinzu kämen Hochschulen und andere Institutionen, etwa Anbieter von Freiwilligen Sozialen Jahren oder Auslandsaufenthalten, sodass sich etwa 100 Aussteller vom Tuttlinger Medizintechnikhersteller Aesculap bis zum FSJ-Anbieter Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg mit Niederlassung in Radolfzell präsentieren werden. Auch das SÜDKURIER-Medienhaus wird vertreten sein und seine Ausbildungsangebote zeigen. Veranstaltungsorte sind das Schulgebäude und die Sporthalle des BSZ sowie das gegenüber der Tuttlinger Straße liegende Mensagebäude der Grundschule.

Die Veranstaltung richte sich an Schüler aller weiterführenden Schulen im Kreis Konstanz und darüber hinaus, die als Gruppe oder individuell die Ausbildungsmesse erkunden können, erklärt Andreas Maier. Zudem seien auch die Eltern eingeladen. Die Organisation des Karrieretags liegt in diesem Jahr zum ersten Mal bei einem Team aus Lehrern und der Juniorfirma am Berufskolleg Technik, sagt Maier – der frühere Schulleiter und Cheforganisator Karl Beirer ist im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen. Bei der inzwischen 26. Ausgabe des Karrieretags sei Bewährtes beibehalten worden, sagt Maier. Allerdings habe man wegen des großen Interesses das Programm für Eltern und von Hochschulen ausgeweitet.

Dass so viele Schüler zum Karrieretag erwartet werden, kann auch für die Nutzer des Seehäsle interessant sein. Denn auch wenn manche Schulen für ihren Besuch Busse mieten, dürfte der Zug voll ein – trotz zusätzlicher Waggons in Stoßzeiten.

in den Räumen des BSZ Stockach: Freitag, 10. Februar, von 8 bis 16 Uhr. Offizielle Begrüßung mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) um 10.30 Uhr in Zimmer OG 27. Informationen im Internet: www.karrieretag-stockach.de