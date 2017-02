Der Feuerwehrmann und Gastwirt Karl-Heinz Renner wechselt nach 46 Jahren in die Altersabteilung in Mahlspüren im Hegau.

Bei der Hauptversammlung der Mahlspürer Feuerwehr gab es auch ein bischen Wehmut. Karl-Heinz Renner wechselt, wie Kommandant Egbert Wenger der Versammlung mitteilte, aufgrund des Erreichens des 65. Lebensjahres aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung der Wehr. Mit 18 Jahren trat er in die Abteilung ein, der er 46 Jahre angehörte.

Zuverlässigkeit und seine Aktivität für die Abteilung unterstrich Wenger mit einem Rückblick auf Renners über 25-jährige Zugehörigkeit zum Feuerwehrausschuss. Dessen Sitzungen im "Adler", in welchem er auch als Wirt der Wehr immer Wärme und Verpflegung geboten habe, seien sicherlich Grund für alle Kameraden sich bei ihm zu bedanken. Im Namen der Abteilung übergab Wenger ihm eine Statue des heiligen Florian sowie ein Foto von seiner Wehr.

Auch Bürgermeister Rainer Stolz dankte Karl-Heinz Renner für seinen Einsatz im Dienst, aber auch für die Dorfgemeinschaft. "Er ist ein ganz besonderes Schätzchen", so Stolz über Renner. Er stellte besonders seine Liebe zu seinem Heimatort fest. Die Türen von Renners Gasthaus seien immer für die Vereine offen gewesen, obwohl er berufstätig war und seinen Lebensmittelpunkt in Eigeltingen habe. "Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, und ich bin sicher, sie alle wissen dies zu schätzen", so Stolz weiter. Die Hauptversammlungen im Mahlspürer Adler seien immer "so persönlich, so heimelig und so warm", wie kaum irgendwo anders. Und dies liege wohl nicht nur am Ofen, welchen Renner mit Holz beheize.

Auch die Kameraden der Alterswehr am Stammtisch schätzen seinen Einsatz fürs Dorf. Und so freuen Sie sich bereits auf den nächsten Stammtisch und die Kinder im Dorf bereits auf die Einkehr am Schmotzigen Dunschtig, denn dort gibt es jährlich die Rote Wurst aus dem Kessel für alle Kinder.