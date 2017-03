Stockach Karate-Dojo Stockach: Mitglieder regen an, Selbstverteidigungskurse anzubieten

Der Verein Karate-Dojo denkt darüber nach, Selbstverteidigungskurse zu geben. Diese könnten nicht zuletzt an Schulen speziell beworben werden.

Sich gegen fiese körperliche Attacken wehren zu können, macht die Vorstellung der Selbstverteidung attraktiv. Doch bis sich gezielte Abwehrgriffe und -schläge automatisiert haben, ist Training und Zeit nötig. Selbstverteidigungskurse anzubieten, war ein Vorschlag in der Jahreshauptversammlung des Vereins Karate-Dojo-Stockach, um der rückläufigen Mitgliederzahl zu begegnen. Vor allem bei Jugendlichen sehe er da großes Interesse, meinte der neu gewählte Jugendleiter Theo Stanforth. Die Idee, Schnupperkurse in Selbstverteidigung an den Schulen offensiv zu bewerben, werde man in der nächsten Vorstandssitzung besprechen, kündigte Vorsitzender Anton Wohlhüter an.

Bis auf den Posten des Jugendleiters, den zuvor Gernot Gassner innehatte, blieb der Vorstand nach den Wahlen in gleicher Besetzung: Dojoleiter Dietmar Ehrlich, Vorsitzender Anton Wohlhüter, Schriftführer Rolf Kempter und Kassenwartin Mechthild Nissen. Der von der Versammlung bestimmte Versammlungsleiter Johann Martin hatte nach den Berichten der Vorstandsmitglieder die Entlastung beantragt, die ohne Gegenstimme erteilt wurde.

Wohlhüter sprach von einem ereignisreichen zurückliegenden Jahr. In Stockach bot man Lehrgänge an, war am Präventionstag der Schulen beteiligt, ebenso am Ferienprogramm Stockachs und Bodman-Ludwigshafens. Dojoleiter Ehrlich berichtete von erfolgreichen Gurtelprüfungen und Wettkämpfen und vom Besuch von Trainer-Meetings. Jugendleiter Gernot Gassner nannte einen sehr erfolgreichen Dojolehrgang in Stockach, an dem 23 Kinder teilgenommen hatten. Bei den Kyu-Prüfungen waren 20 Kinder und drei Jugendliche dabei, hingegen beim Kumite-Lehrgang mit Köksal Cakir nur elf.

Ende 2016 waren 70 Mitglieder im Verein, den neun neuaufgenommen Mitgliedern standen 20 Abgänge gegenüber, bilanzierte Kassierin Mechthild Nissen. In der Kasse stand im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 760 Euro. Die Kassenprüfer Udo Bleiel und Markus Feindler bescheinigten Nissen eine vorbildliche Kassenführung.