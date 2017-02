Stockach Junger Afghane muss Abschiebung fürchten

Popal Sekandari verfügt über eine Aufenthaltsgestattung, die bisher immer verlängert wurde. Jetzt hat er Angst abgeschoben zu werden, da seit Jahresende schon der dritte Abschiebeflug nach Afghanistan startete. In seiner neuen Heimat Stockach würde der 26-Jährige gerne bleiben

Stockach – Seine Geschichte ist eine von Tausenden. Und, wenn es für ihn schlecht läuft, dann ist Popal Sekandari, 26 Jahre, in ein paar Monaten nicht mehr in Stockach. Einige wenige werden sich an ihn erinnern, er selbst wird noch ein paar Mal an das kleine Städtchen in Südbaden denken, das zu einer Art Heimat wurde.

Vielleicht läuft es aber auch gut: Der Afghane hat bescheidene Ansprüche, er wünscht sich Ruhe. Seit 2015 wohnt der Afghane in der Flüchtlingsunterkunft in der Oberstadt. Eigentlich wollte er gar nicht hierher, sondern nach England. Schließlich aber war er in Ungarn gestrandet und kaufte sich dort eine Fahrkarte, egal wohin, nach Norden. Bis Stockach ist er gekommen.

In Stockach geht es ihm nicht schlecht. In der Gemeinschaftsunterkunft teilt er sich das Zimmer mit einem Landsmann. Tagsüber arbeitet Sekandari seit vier Monaten bei der Firma Stemmer Metallbau. Es macht ihm Spaß, die Kollegen und der Chef seien nett. Nur am Deutsch müsse er noch arbeiten, räumt er ein. Bei den Sprachkenntnissen macht er Fortschritte: drei Mal pro Woche besucht er einen Abendkurs der Volkshochschule in Radolfzell.

Seit kurzem aber ist sein Leben noch ungewisser geworden. Von Beginn an hat Popal Sekandari eine Aufenthaltsgestattung erhalten, sie wurde jeweils um sechs Monate verlängert. Jetzt fürchtet er, dass die Abschiebung droht – wie in etlichen Fällen seiner Landsleute, die nach Afghanistan zurückgeschickt werden.

Der 26-Jährige will nicht zurück nach Afghanistan, 2013 ist er aus seinem Dorf geflüchtet. Kurz zuvor hatten die Amerikaner und das afghanische Militär das Dorf bombardiert, berichtet er. Eines Tages kamen Taliban ins Dorf und wollten ihn antreffen. Er sei gewarnt worden und habe das Dorf an diesem Tag rechtzeitig verlassen können. Über andere Dorfbewohner habe er mitbekommen, dass die Taliban ihn der Spionage beschuldigten. Er habe, so der Vorwurf, seinen Bruder, der beim Militär war, angestiftet, das Dorf zu bombardieren. Kurze Zeit später kam sein Bruder bei der Explosion einer Autobombe ums Leben. Das war Warnung genug. Sekandari verkaufte seinen Lebensmittelladen, sein Stück Land und setzte sich in den Iran ab. Von dort aus reiste er zu Fuß weiter in die Türkei, setzte nach Griechenland über und blieb knapp zwei Jahre. Schließlich setzte er 2015 seine Reise nach Ungarn fort.

Wie es mit ihm und seiner neuen Heimat weitergeht, weiß der Afghane nicht. Er hat Unterstützung: Rainer Herzog, Frührentner, ist als ehrenamtlicher Helfer an seiner Seite und hilft bei Behördengängen und beim Kontakt zu seinem Anwalt. Falls seine Aufenthaltsgestattung nicht verlängert wird, wird er Widerspruch einlegen. "Ich habe in Afghanistan nichts mehr", sagt er. Seine Eltern sind vor wenigen Jahren verstorben, der Bruder ist tot, ein weiterer Bruder lebt in Australien. Eine Heimat, in der er sich sicher fühlen kann, wartet in Afghanistan nicht auf ihn.

Gefahren im Herkunftsland