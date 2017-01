Stockach Junge Philharmonie der Ukraine begeistert beim Stockacher Neujahrskonzert

Junge Philharmonie der Ukraine begeistert beim Neujahrskonzert mit beschwingten Melodien, die Sopranistin Anna Nosova zeigt auch komödiantische Talente.

Wenn die Junge Philharmonie der Ukraine im Rahmen der Meisterkonzert-Reihe ihr großes Neujahrskonzert gibt, zieht es Musikbegeisterte aus der ganzen Region in die festlich geschmückte Jahnhalle. Von ihrem Dirigenten Volodymyr Syvokhip geschmeidig geführt, widmeten sich die jungen Streicher, Holz- und Blechbläser nebst Perkussionisten ihrer Noten-Literatur spritzig und beschwingt. Walzer und Polkas aus der Strauß-Dynastie, garniert mit leichter Klassik und berühmten Arien aus großen Opern führten rund 600 festlich gekleidete Gäste schwungvoll ins Jahr 2017.

Als Solistin erfreute diesmal die ukrainische Sopranistin Anna Nosova. "Ich kenne ein Mittelchen" sang sie bei Don Giovanni in der Rolle von Zerlina, die ihren Liebsten von der Eifersucht befreien will. Ein feuriger Bolero aus Verdis Sizilianischer Vesper bildete ihr Fundament zur Arie "Mercè, dilette amiche", bei der sie ihre frische, klare Stimme wie eine Nachtigall tremolierend verströmte. Gesanglich weich und rund besang sie bei Puccini ihr "liebstes Väterchen" auf italienisch. Dass sie mit ihren schmeichelhaft gurrenden Kantilenen ihren Vater darum bittet, Einfluss auf schwierige Verhältnisse zu nehmen, berichtete Georg Mais, der als Leiter der veranstaltenden Südwestdeutschen Mozartgesellschaft mit werkdienlichen Erläuterungen durchs Programm führte.

Mit Mozart war schon der Anfang fröhlich und beschwingt. Da prickelten die Töne wie der Sekt, den die Mitglieder vom Eintracht-Chor den Konzertbesuchern kredenzten.

"Dem Bürgermeister von Stockach haben wir die Karten zu verdanken" freute sich Gräfin Helga Douglas, die zusammen mit ihrer Familie vom Hofgut Nellenburg gekommen war. Diesmal waren auch mehrere Kinder unter den Zuhörern. Wie beispielsweise die zehnjährige Elisabeth Pohl, die ihren Onkel Oliver Trunk aus Konstanz eingeladen hatte. "Weil ich an der Real­schule Stockach beim Mozart-Projekt mitgeholfen habe, bekam ich zwei Freikarten geschenkt", erläuterte sie. Mittendrin im Publikum waren auch ihre Klassenkameraden Niklas Hahn, Gerald Renner und Niklas Löffler. Was sie am Schönsten fanden beim Konzert? "Die Musik", war ihre entwaffnend lapidare Antwort.

Durchsichtig war der von Oboen-Tupfern durchleuchtete Orchester-Klang bei der Ouvertüre zur Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß. "Die Musiker sind ausgezeichnet und so jung", flüsterte ergriffen Katharina von Malaise aus der Douglasschen Verwandschaft, bevor die Sopranistin mit Arien aus den Wienerwald-Geschichten bezauberte. Mit Charisma und komödiantischem Talent beseelte Anna Nosova die Imaginationen der "Unschuld vom Lande".

"Einen Radetzki-Marsch kriegen wir auch noch" freute sich ein Herr mit Blick ins Programmheft. Mit der "Tritsch-Tratsch-Polka" und dem Walzer "An der schönen blauen Donau" tanzte die Junge Philharmonie in federnder Leichtigkeit orchestral dem neuen Jahr entgegen. Ihrem chorisch gerufenen "Gutes neues Jahr" folgte vor großem Beifall, Zugaben und Blumenregen der vom Taktklatschen der Konzertbesucher begleitete Radetzki-Marsch.



Die Interpreten

Die Junge Philharmonie der Ukraine kommt aus der ehemaligen habsburgischen Kulturmetropole Lemberg, dem heutigen Lviv. Sie wurde im Jahr 2002 gegründet. Nach Aussage des Veranstalters gilt sie als bedeutender Kulturträger ihres Landes. Ihr Dirigent Volodymir Syvokship ist außerdem Direktor der ukrainischen Staatsphilharmonie Lemberg. Zum ersten Mal dabei war die Solo-Sopranistin Anna Nosova. Die junge Sängerin ist aktives Mitglied der Staatsoper Lemberg und zählt dort zu den Besten ihres Fachs. (gri)