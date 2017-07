Stockach Jugendliche tanzen eine wahrhaft bewegende Geschichte

Jugendliche aus der Künstlergruppe des Pestalozzi Kinderdorf spielen das Märchen"Jorinde und Joringel" als Eurythmie-Theater.

Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem dunklen Wald. Darin wohnte eine alte Zauberin. Am Tag verwandelte sie sich in eine Katze oder Nachteule. Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte Jungfrauen in Vögel verwandeln, um sie in kleinen Käfigen gefangen zu halten – so beginnt das Grimmsche Märchen von Jorinde und Joringel. Nach dem Märchen ist dies der schönen Jungfrau Jorinde zum Verhängnis geworden, als sie mit ihrem Bräutigam Joringel durch den dunklen Wald spazierte: Eine Nachteule mit glühenden Augen flog um sie herum und verzauberte sie in eine Nachtigall.

Sieben Mädchen und zwei Jungen vom Pestalozzi Kinderdorf haben das spannende Märchen für rund 100 Gäste als Eurythmie-Theater lebendig werden lassen, eine spezielle anthroposophische Bewegungskunst. Mitgewirkt haben die Gruppenleiter Caroline Küpfer (Eurythmie), Jana Walter (Musik), Stefan Bresser (Rezitation) und Lisa Bresser (Beleuchtung).

Das Verschmelzen von Musik, Bewegung und Farbe vermittelte ein völlig neues Raum- und Zeitgefühl. Mit formenden Bewegungen "malten" die Tanzenden die Klangfarben. So fließend wie ihre farbigen Gewänder waren auch ihre Bewegungen. "Die Hexe konnte die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie sie und aß sie" rezitierte Stefan Bresser unter die Haut gehend lebendig. Eingebunden waren Instrumente wie diatonisch gestimmte Leier, zwei einem Cello ähnlichen Grottas, Blockflöten und Schlagwerk.

Das Märchen ist traurig, hat aber einen guten Ausgang. An Nymphen erinnerten die summend tanzenden Jugendlichen, deren zarte Gewänder mit der Beleuchtung ihre Farbe wechselten. Selbst die jüngsten Zuschauer, zu Beginn noch ein wenig übermütig, standen im Bann des Geschehens. Als die Jungfrauen erlöst waren, brandete frenetischer Beifall auf.

Eine weitere Vorstellung ist am Donnerstag, 13. Juli, um 11 Uhr im Festsaal des Kinderdorfes.