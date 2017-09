Stockach-Zizenhausen Jubiläumsfeier: FSG Zihiho feiert das erste Vierteljahrhundert

Ehrungen, Grußworte und Rückblick auf 25 Jahre Vereinsgeschichte beim Festbankett. Fußballspielgemeinschaft Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell als Erfolgsmodell gewürdigt.

Außergewöhnliche Auszeichnung bei der Jubiläumsfeier der Fußballspielgemeinschaft Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell: Harald Restle und Siegfried Bühler, die die Fusion der drei Vereine FC Zizenhausen, Hindelwanger SV und SC Hoppetenzell zur heutigen FSG Zihiho maßgeblich getragen und gelenkt haben, erhielten aus den Händen von Konrad Matheis die DFB-Verdienstnadel. Der Bezirksvorsitzende des Südbadischen Fußballverbandes überreichte die Auszeichnungen des Deutschen Fußball-Bundes im Rahmen des Festbanketts in der Heidenfelshalle, bei dem mehr als 200 Gäste das 25-jährige Bestehen der FSG feierten. Harald Grömminger, der vielfältige Aufgaben im Verein übernommen hatte, wurde dabei mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt und Dietmar Heilmann, der Finanzexperte des Vereins, mit der Goldenen Verbandsehrennadel (der SÜDKURIER wird noch berichten).

"Ihr habt vor 25 Jahren den richtigen Schritt getan", lobte Bürgermeister Rainer Stolz, der auch im Namen der Ortsvorsteher sprach. Drei starke Vereine hätten ihr Konkurrenzdenken überwunden, um den Fußballbegeisterten weiter eine starke Basis für den Spielbetrieb bieten zu können. Auch Konrad Matheis hob das vorausschauende Handeln hervor: "Ihr habt es den Jugendlichen der drei Vereine ermöglicht, weiterhin Fußball spielen zu können." Als Erfolgsstory, die seit 25 Jahren andauert, beschrieb Bertram Nagel, der für die Vereine sprach, das Zusammengehen der drei Fußballabteilungen. Rainer Bühler, Vorsitzender der FSG, bestätigte die Aktualität des Gründungsgedankens: "Wir wollen auch in den nächsten Jahren mit eigenen Spielern antreten – das bringt auch die Zuschauer. " In seiner Begrüßung dankte er den Helfern, stellvertretend für alle Matthias Schatz, die die beiden Jubiläumsveranstaltungen mit vorbereitet hatten. So auch David Fackler, der eine unterhaltsame Präsentation der 25 Jahre FSG-Geschichte zeigte. Prächtige Stimmung herrschte auch am zweiten Festtag in der Heidenfelshalle, als die Band Alpenhohl die Besucher rockte.