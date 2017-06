Stockach-Wahlwies Johannisnacht in Wahlwies: Sprünge am längsten Tag

Johannisnacht in Wahlwies: Sprünge am längsten Tag

Die Gemeinschaft der Waldorfschule feiert zur Sonnenwende und gedenkt der Grundsteinlegung vor 30 Jahren.

Geschicklichkeit, Mut und Abenteuerlust waren angesprochen beim Johannisfest der Waldorfschule Wahlwies. Mitgefeiert haben alle Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen eins bis sieben samt Lehrern, Eltern und Geschwistern. Das länger als vier Stunden dauernde Fest startete mit einem gemeinsamen Picknick, führte über diverse Spiele und Darbietungen zum Höhepunkt des Abends, dem Entzünden des Johannisfeuers. Der Johannistag gedenkt der Geburt von Johannes dem Täufer. Die sogenannten Sonnwendfeuer werden in Europa nach altem Brauch in der vorausgehenden Johannisnacht angezündet.

Quirliges Gewusel prägte die Szenerie während der Spielzeit. Mit einbrechender Dämmerung bildeten die Siebtklässler mit brennenden Fackeln ein Spalier, durch welches die gesamte Festgesellschaft zum Feuerplatz marschierte. Dort, auf der Wiese vor der Sternwarte des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs loderte das Sonnwendfeuer, über das die Mutigsten paarweise Hand in Hand sprangen. Invasionen von Junikäfern umschwirrten brummend die Festgesellschaft. Fast jedes der jüngeren Kinder hielt irgendwann behutsam einen selbst gefangenen Junikäfer in Händen. Tags zuvor war im Kreise von Gästen und Kollegen der Grundsteinlegung zum Schulneubau vor 30 Jahren feierlich gedacht worden. Der aus Messing gefertigte Grundstein wurde seinerzeit mit vielen guten, schriftlich formulierten Wünschen im Windfang vom Haupteingang im Fußboden eingelassen. Herbert Göller, langjährig engagierter Klassenlehrer, hatte bei der musikalisch umrahmten Feierstunde die im Pestalozzi Kinderdorf wurzelnde Geschichte der Wahlwieser Waldorfschule Revue passieren lassen.

Dabei beleuchtete Göller die einzelnen Stationen auf dem Weg zum aktuellen Stand. Nach einem achtstimmig gesungenen Kanon wurde der Grundsteinspruch nach Rudolf Steiner gesprochen.

Die Waldorfschulen

Rund 450 Schüler besuchen derzeit die Waldorfschule Wahlwies. Die weltweit über 1000 Schulen (davon über 230 in Deutschland) arbeiten nach den von Rudolf Steiner (1861 bis 1925) entwickelten pädagogischen Prinzipien. Ziel der Waldorfschulen ist es, ihren Schülern in zwölf Schuljahren eine umfassende allgemeinbildende, künstlerische und handwerkliche Bildung zu vermitteln. An der Waldorfschule Wahlwies können in der Regelschulzeit von zwölf Jahren neben dem international anerkannten Waldorfabschluss auch der Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder in 13 Jahren das Abitur erlangt werden. (gri)