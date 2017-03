Stockach Interesse an den Schulen ist riesig

Gymnasium und Verbund offenen ihre TürenFamilien informieren sich über die Bildungswege

Stockach – Beim Tag der offenen Tür herrschte Hochbetrieb im Nellenburg-Gymnasium und beim Schulverbund Nellenburg. Im Gymnasium empfingen Unterstufenchor, Zirkussport-AG und Tanz-AG die Gäste, unter ihnen auch Bürgermeister Raine Stolz mit Frau. Siebtklässler sangen französische Lieder und Musiklehrer Stefan Gräsle lud die künftigen Schüler in die vielen Arbeitsgruppen ein.

Im Foyer begrüßte Lehrerin Miriam Sauter die Familien. Hier hing auch eine Feedback-Wand mit Aussagen von Schülern, Eltern und Lehrern. Die Jazz- und Rock-AG zog Gäste an, andere folgten dem Duft von Crêpes. Schüler präsentierten Kunstwerke und zeigten physikalische und chemische Versuche. Acht Lehrer-Tandems machten Führungen durchs Schulhaus, während die Kinder an der von Schulsozialarbeitern Angelika Winter und Lehrerin Sabine Schächtle organisierten Schulolympiade teilnahmen. Die Mädchengruppe der Sozialarbeiterin hatte als Preise Buttons gestaltet. Sie bot auch Gruppenspiele an, die Schülervertreter (SMV) schminkten Kinder. Die fünften und sechsten Klassen bewirteten in der Mensa, die Technik-AG grillte draußen.

Schulleiter Michael Vollmer betonte, ein Alleinstellungsmerkmal des Nellenburg-Gymnasiums sei der neunjährige Weg zum Abitur. "Wir sind kein Gymnasium light. Der Anspruch ist der gleiche wie bei G8, aber unsere Schüler haben ein Jahr mehr Zeit." Die Schule habe sich ganz bewusst gegen Ganztagesunterricht entschieden, weil die Mehrheit der Eltern diesen nicht gewünscht habe. Es gibt eine Klasse mit Englisch bilingual und das Musikprofil ab Klasse 9. Der planmäßige Unterricht beginnt am zweiten Schultag. Klassenlehrerteams und Klassenlehrerstunden in den Klassen 5 und 6 fördern das soziale Lernen. Ein Präventionskonzept sowie viele außerschulische Aktionen und Angebote runden alles ab.

Im Schulverbund beschrieb Schulleiterin Beate Clot die Arbeit ihrer Schule, während die Viertklässler eine Rallye durchs Gebäude machten. Alle Klassen der Werkreal- und Realschule werden im neuen Schuljahr hier unterrichtet. Der gemeinsame Plan für Sekundarstufe 1 enthält zwei Niveaus. Die Klassen 5 und 6 bilden eine Orientierungsstufe, erst am Ende teilt die Klassenkonferenz die Niveaus zu. Diese können je nach Entwicklung später gewechselt werden. Die Schüler starten mit einem Eingangsprojekt. Die Schulsozialarbeiterin hilft, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Auch erster Fachunterricht findet statt.

Clot erklärte, Ziel ihrer Schule sei, die Schüler fit fürs Leben zu machen. "Neben der fachlichen Qualifikation sind uns Anstrengungsbereitschaft, Leistungswille, Organisationsfähigkeit, Methodenkenntnisse, Bedürfnisaufschub, Konzentration und Stille, Selbstkontrolle und Frustrationstoleranz sehr wichtig." Sie ermutigte die Eltern, die Schulart zu wählen, bei der die Wahrscheinlichkeit recht hoch sei, dass ihr Kind erfolgreich sein könne.

Die Gäste besuchten musikalische Darbietungen, sahen naturwissenschaftliche Experimente, Sportangebote, handwerkliches Arbeiten und Ausstellungen, unter anderem Holzspielzeug, dessen von Schülern hergestellte Rohlinge im Kooperationsbetrieb Diakonie Pfingstweid fertiggestellt werden. Kurt Kirchmann warb mit Lebensgefährtin Andrea Gerisch für seine Imker-AG. Im vierten Jahr begeistert er Schüler und betreut mit ihnen zwei Bienenvölker. Am Haupteingang wurde das Riesen-Gemälde der Kunst-AG enthüllt. Die Schüler hatten es anderthalb Jahre lang mit Lehrerin Ute Rump gestaltet. "Super, genial, spitzenmäßig", lobte die Schulleiterin. Das nächste Projekt ist schon in Arbeit.

Schulzentrum Stockach

Nellenburg-Gymnasium und Schulverbund Nellenburg mit Real- und Werkrealschule bilden das Schulzentrum. Im Erweiterungsbau des Schulverbundes gibt es im nächsten Schuljahr eine gemeinsame Mensa. Beide Schulen haben ein vielseitiges außerschulisches Angebot. Im Lernbereich setzt das Gymnasium auf die Gruppe. "Jedes Kind ist anders, wir unterstützen es jedoch nicht durch Individualisierung, sondern im Klassenverband. Hier wird Gemeinschaft großgeschrieben", sagt Rektor Michael Vollmer. Im Schulverbund arbeiten die Schüler der Klassen 5 bis 8 an vier Wochenstunden auch individuell mithilfe des Lernbands. Es gibt regelmäßige Lehrer-Schüler-Gespräche, bei denen Lernziele und Erfolge besprochen werden. Beide Schulen haben Schulsozialarbeiterinnen, bieten Präventionsmaßnahmen an und unterstützen das soziale Lernen. (wig)