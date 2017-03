Stockach/Köln Ins Finale geschafft: Mathis Schuller will "Dein Song" gewinnen

Ein Stockacher steht in der letzten Runde des TV-Wettbewerbs "Dein Song". Nachwuchskomponist Mathis Schuller (13) hofft am Freitag, 17. März, auf den Finalsieg.

Es passierte auf dem Heimweg von der Schule. "Plötzlich hatte ich diese Melodie im Kopf, die mir einfach nicht mehr aus dem Sinn ging", erinnert sich Mathis Schuller. Der damals Elfjährige rannte nach Hause, schnappte sich seine Akustikgitarre und brachte seinen Ohrwurm zu Papier. Heute Abend, beinahe zwei Jahre später, wird der Schüler des Nellenburg-Gymnasiums sein Lied "Three Lives" bei der Abschlusssendung des TV-Wettbewerbs "Dein Song" singen.

Bis dahin war es kein leichter Weg. Mehr als 100 Nachwuchskomponisten hatten sich im vergangenen Jahr beim Kinderkanal (Kika) um den Titel "Songwriter des Jahres" beworben. Nachdem 18 von ihnen zu einem Casting nach Wiesbaden und danach, im Spätsommer, in ein Komponisten-Camp nach Ibiza eingeladen wurden, stehen die letzten acht jetzt im Finale.

Mathis freut sich schon darauf, seinen eingängigen Popsong gemeinsam mit seinem Musikpaten, dem englischen Sänger Nick Howard, präsentieren zu dürfen. "Seit Dienstag bin ich in Köln", erzählt er am Telefon. Hier hat er die Woche über fleißig für die Finalshow geprobt. "Noch kann ich es mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn die 900 Sitze im Saal alle besetzt sein werden", sagt der 13-Jährige beeindruckt. An die tausenden Zuschauer vor den Fernsehschirmen mag der Stockacher noch gar nicht denken. Aber: "Noch geht's mit der Aufregung."

Wirklich Zeit zum Nervöswerden hat er sowieso nicht. "Heute werden wir die komplette Show noch einmal durchproben", erzählt Mathis. Nach einer kurzen Pause startet dann um 19.05 Uhr die Live-Sendung. Seine Siegchancen kann er nur schwer einzuschätzen: "Es wäre cool, zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn ich Zuschauer wäre, wüsste ich nicht für wen ich abstimmen würde", bleibt er bescheiden. Auch die Kompositionen der anderen Kandidaten haben den jungen Songschmied beeindruckt. "Da sind Balladen dabei, die richtig Gänsehaut bringen – und auch die anderen Lieder sind einfach nur schön."

Egal was heute passiert, schon jetzt sei die Teilnahme bei der TV-Sendung eine tolle Erfahrung gewesen. In den letzten Monaten durfte Mathis nicht nur gemeinsam mit Profi-Musikern an seinem Song feilen, er hat auch ein eigenes Musikvideo gedreht und echte Popstars wie Tim Bendzko und Laith Al Deen getroffen.

Am meisten Spaß hatte er aber mit seinen Mit-Kandidaten. "Mit allen 17, die beim ersten Casting waren, bin ich noch in Kontakt." Mit einigen hat er sich privat zum Liederschreiben getroffen. "Das war bei meiner Tante in Frankfurt", sagt Mathis und schmunzelt. Bei so einem Zusammengehörigkeitsgefühl wundert es nicht, dass bei jeder Entscheidung ums Weiterkommen auch ein bisschen Wehmut mitspielte. Mathis fand es immer traurig, wenn er sich von seinen Freunden verabschieden musste: "Man denkt sich dann: Um ein Haar wäre ich das gewesen."

Jetzt erwartet ihn nur noch eine solche Entscheidung. Aber egal wie es am Ende ausgeht, die Stimmung im Saal wird super sein: Ein ganzer Reisebus voll mit Freunden und Familienmitgliedern feuert Mathis heute Abend an.

Der Wettbewerb

"Dein Song" möchte sich bewusst von anderen Casting-Shows abheben. Im Fokus der Kinderkanal-Sendung steht das Lied, mit dem sich die Kinder und Jugendlichen bewerben. Mit einer Profi-Band und einem prominenten Musikpaten wird dann im Verlauf der Sendung an Melodie und Text gearbeitet. Vor dem Finale wird der Song in einem Studio aufgenommen, danach steht der Dreh eines Videos an. In der letzten Sendung präsentieren Pate und Teilnehmer das Lied gemeinsam. Das TV-Publikum stimmt über den Gewinner ab. (das)