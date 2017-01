Stockach Inklusion am Schulverbund Nellenburg: Gemeinsam mehr lernen

Seit Beginn diesen Schuljahres gibt es eine neue Inklusionsklasse am Schulverbund Nellenburg. Damit auch die Regelklassen etwas über das gemeinsame Lernen erfahren, halten Lehrer und Schüler der neu eröffneten Klasse Vorträge – und bieten ihnen ein Mentorenprogramm an.

Besuch aus dem eigenen Haus bei der Klasse 10b des Schulverbundes Nellenburg. An diesem Morgen begrüßen die Schüler bei sich Katharina Augenstein, Fachlehrerin für geistig Behinderte, und einen ihrer Schüler. Augenstein Programm an diesem Vormittag: Die Schüler der zehnten Klasse darüber informieren, was es mit der Inklusion im Schulverbund auf sich hat.

Auch ohne den Begriff zu kennen, haben die Schüler des Verbundes bemerkt, dass es jetzt auch ganz besondere Schüler im Schulgebäude am Jahnweg gibt. Im Gebäude an der Tuttlinger Straße gibt es bereits seit drei Jahren Inklusionsklassen. Seit Beginn diesen Schuljahres zieht man also auch im Jahnweg mit der Einrichtung einer fünften Klasse, in der Regelschüler sowie Kinder mit einem besonderen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden, nach.

Die Klassen werden jeweils von zwei Lehrerinnen geführt, die sie auch gemeinsam leiten. Außerdem werden die Schüler zeitweise von Schulbegleiterinnen unterstützt, damit jeder seinen Fähigkeiten entsprechend am Schulleben und Unterricht teilnehmen kann. Was Katharina Augenstein über die Inklusionsklasse am Schulverbund zu erzählen hatte, war für die Schüler der 10b sehr interessant und sie stellten viele Fragen. Womit sie nicht gerechnet hatten, war der Helfer, den Frau Augenstein an diesem Vormittag dabei hatte: Maximilian Roth ist einer jener Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben. Er stellte sich der Klasse vor, erzählte, wie er täglich in die Schule kommt und hatte auch ein Beispiel dafür mitgebracht, was er im gemeinsamen Unterricht in Klasse 5 macht.

Beispielsweise im Fach Biologie. Maximilian hielt eigenständig ein Referat über sein Lieblingstier, die Katze, das er sich mit Unterstützung im Unterricht erarbeitet hatte. Anschließend bekamen die Schüler der 10 b in ungezwungener Atmosphäre weitere Informationen über die Praxis der Inklusion am Schulverbund.

Die Klasse erfuhr unter anderem, dass die Schüler in den meisten Fächer gemeinsam unterrichtet werden. In Musik übe man sich derzeit im Mundharmonikaspielen; in Technik werken die Kinder an einem Propeller. In den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch nimmt Katharina Augenstein die drei Inklusionskinder mit in einen Differenzierungsraum, in dem jedes Kind individuell nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert wird.

Die Erfahrungen, die man bisher gemacht habe, seien sehr positiv, so Katharina Augenstein. Die Inklusionskinder kämen sehr gut an der Schule zurecht und fühlten sich hier wohl. Maximilian beispielsweise betrachte die Schule längst als „seine Schule“, weshalb es ihn auch massiv störe, wenn Schüler ihren Abfall einfach achtlos fallen lassen. „Da kann es dann schon einmal vorkommen, dass er Schüler darauf anspricht, dass sie das nicht machen sollen. Oder dass er sich vom Hausmeister die Müllzange holt und aufräumt“, erzählt Augenstein.

Ihr Vortrag endete mit einen konkreten Projektvorschlag: Falls die Schüler Lust und Zeit hätten, seien sie herzlich willkommen, die Inklusionsklasse tatkräftig zu unterstützen. Denkbar wäre beispielsweise, dass ältere Schüler den Inklusionskindern vorlesen. Auch die Begleitung eines Schülers während der Pause sei möglich. „Ihr müsst euch nicht langfristig verpflichten oder lange im Voraus planen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann klopft einfach an unserem Zimmer, der ehemaligen Bücherei, und seht nach, ob es heute geht“, schloss Katharina Augenstein. Ein Vorschlag, der bei den Zehntklässlern auf fruchtbaren Boden fiel, denn der Mentorengedanke trägt schon jetzt Früchte. Voraussichtlich werden sie aber nicht die einzigen Helfer bleiben, denn auch in den weiteren Klassen von 8 bis 10 soll über die Inklusion informiert und das Mentorenprojekt vorgestellt werden.

Die Inklusionsklassen

Am Schulverbund Nellenburg gibt es derzeit in den Jahrgängen 5 und 7 je eine Inklusionsklasse, die von den Lehrkräften Katharina Augenstein, Susanne Lackner, Susanne Heinemann und Carolin Derleth geleitet werden. Unterstützt werden die speziell ausgebildeteten Lehrerinnen dabei von den Schulbegleiterinnen Sandra Fleig, Angela Deppe und Maggie Zimmermann. Die Schüler mit unterschiedlichsten geistigen Behinderungen oder auch Lernbehinderungen besuchen diese Klassen gemeinsam mit sogenannten Regelschülern. (bm)