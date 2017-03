Stockach-Hindelwangen In der Himmelreichstraße: Unbekannte klauen einen Radlader

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch, 1. März, auf einem Betriebsgelände einen gelben Radlader der Firma Kramer gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs vom Typ 312 SL wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei hatten die Täter eine geschlossene Flügeltür geöffnet, um an den in einem Carport in der Himmelreichstraße abgestellten Radlader zu kommen. Anschließend flüchteten sie auf dem Radweg in Richtung Windegg. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Telefon (07771) 9391-0, zu melden.