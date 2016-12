Stockach In Stockach kann Weihnachten jetzt kommen

Neun Chöre stimmten bei einem Adventskonzert auf die Feiertage ein. Über 400 Besucher erlebten einen wunderbaren weihnachtlichen Abend in der Melanchthon-Kirche.

Ein wahrer Ohren- und Augenschmaus begeisterte über 400 Zuhörer beim Adventskonzert in der Melanchthon-Kirche in Stockach. 260 Sängerinnen und Sänger, darunter 30 Kinder, traten in neun Chören nacheinander auf. Die gut gemischte Liederauswahl und die hübsch anzusehenden Sängerinnen und Sänger bescherten einen wunderbaren vorweihnachtlichen Abend.

Zu Beginn wurde es eng vor dem Altar, als die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen gemeinsam mit dem Schulchor Wahlwies Aufstellung nahm. Zwei Lieder sangen die Kinder unter der Leitung von Birgit Mauch allein. In höchsten Tönen stimmten sie „Ein Licht für den Frieden“ an und besangen Freude, Hoffnung und Zuversicht. Die Mischung ganz junger und erfahrender Singstimmen kam bei der Komposition „Wunder Weihnacht“ schön zur Geltung. Mit Amezaliwa, einem Gospelsong von Edwardi Kabuka aus Tansania, sorgten die in weiß-blau-schwarz gekleideten Sängerinnen und Sänger für die erste Überraschung. Wechselgesang und rhythmisches Klatschen kamen gut an. Chorleiterin Maria Brommer ermunterte die Gäste, mitzuklatschen. Nach einigen Versuchen klappte das perfekt.

Nahtlos gelang der Wechsel von einem Chor zum nächsten. Der Hohenfelschor mit Leiter Uwe Mingo trat in rot-schwarzer Kleidung auf und sang das bekannte Lied „Hört der Engel helle Lieder“ sowie das Lied „Wer klopfet an“ aus Tirol. Ihnen folgte der MGV Nellenburg, den Eberhard Graf dirigierte. Die 14 orange und schwarz gekleideten Frauen und acht Männer sangen nach dem über 400 Jahre alten Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ mit „Weihnacht, frohe Weihnacht“ einen echten Weihnachts-Ohrwurm: Die Melodie von Karel Svoboda stammt aus dem 1973 entstandenen Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Jutta Horton hatte mit dem Liederkranz Wahlwies die Komposition „Advent ist ein Leuchten“ eingeübt. „Halt ein und finde darin die Botschaft der heiligen Nacht“, sangen 20 Frauen und zehn Männer, die purpur und schwarz trugen. Für „Hambani Kahle“ gab Iris Paffen auf einer afrikanischen Trommel den Rhythmus vor.

International ging es weiter: „Only Time“ und „Hallelujah“ sangen die ganz in Schwarz gekleideten Mitglieder von „Gsang for fun“ aus Zizenhausen mit viel Gefühl. Gaby Henninger dirigierte, Walter Dix begleitete an der Orgel. Ihn löste Lucas Firmbach ab, der den Gesangverein Liptingen und die LipSingers unter dem Dirigat von Brigitte Firmbach bei „Machet die Tore weit“ umrahmte. Für den „Himmlischen Adventsjodler“ griff er zur Gitarre. Mit dem geistlichen Lied „Freuet euch all“ von Georg Friedrich Händel begann der Eintracht-Chor. Leiter Udo Krummel hatte als zweite Nummer ein Adventsmedley arrangiert. Voller Energie und mit einigen roten Zipfelmützen sangen es die Sängerinnen und Sänger, nachdem das 19-Uhr-Glockengeläut verklungen war.



Der einzige Chor, bei dem gleich viele Frauen und Männer sangen, war der Gesangverein Nenzingen. Bei allen anderen Chören waren die weiblichen Stimmen deutlich in der Überzahl. Mit roten Schals und Krawatten setzen die Nenzinger optische Akzente. Ihre Lieder „Wundervoll ist unsere Welt“ und „Frieden“ (das von Bernd Frank an der Orgel begleitet wurde) stimmten besinnlich. „Friede, Wärme, Hoffnung – Friede überall“ mehr bleibt für Weihnachten eigentlich nicht zu wünschen.

Hubert Steinmann vom Krankenhaus-Förderverein, an den die Spenden der Veranstaltung gingen, lobte die großartige logistische Leistung der Organisatoren. „Schöner kann man nicht in die Weihnachtsfeiertage geschickt werden.“ Die Chöre hätten den Zuhörern ein Geschenk gemacht, das man nicht anfassen, aber mit nach Hause nehmen könne. Er bedankte sich vorab für die Spenden, die der Verein gut gebrauchen könne.

Der frühere Bürgermeister von Hohenfels, Hans Veit, sprach wohl für viele, als er sagte: „Das war eine sehr schöne Veranstaltung, die den besonderen Charakter jedes einzelnen Chores betont hat.“ Auch die Organisatoren waren glücklich über den gelungenen Abend. Josef Steinhart lobte: „Alles lief sehr diszipliniert ab. Das war nicht immer so. Auch die Kinder haben sich vorbildlich verhalten. So macht es Spaß.“

Förderverein

Das Ziel des Vereins zur Förderung des Städtischen Krankenhauses Stockach ist es, mitzuhelfen, das Städtische Krankenhaus zu erhalten. Denn nur mit einem Krankenhaus vor Ort kann nach Ansicht der Mitglieder eine bürgernahe stationäre und ambulante Krankenversorgung für Stadt und Raumschaft sichergestellt werden. Die Spendengelder kommen den Einrichtungen des Hauses und in erster Linie der Versorgung der Patienten zu Gute. Der Förderverein unterstützt auch die Beschaffung von technischen Hilfsmitteln, die dem betreuenden Personal die Behandlung erleichtern. Der Verein hat Mitglieder aus dem privaten, gewerblichen und industriellen Bereich. (wig)

Informationen im Internet: www.krankenhaus-stockach.de