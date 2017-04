Stockach Im Stadtgarten blühen die Frühlingsblumen

Ein Motiv sticht dabei besonders hervor. In der Osterzeit haben die Gärtner auch einen Fisch gepflanzt.

Der Stockacher Stadtgarten ist für das Osterfest bereit. Und eins fällt dabei besonders auf: Jan Schmid und Markus Steinmann von den Technischen Diensten Stockach haben ein Fischmotiv in das Blumenbeet vor dem Vogelbrunnen gezaubert. Aus Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Gänseblümchen haben sie es in fast dreitägiger Arbeit gepflanzt. "Eigentlich wollten wir die Form des Bodensees pflanzen, aber dann kam das Fischmotiv doch besser raus", erklärte Schmid, der das Gärtnerhandwerk auf der Insel Mainau gelernt hat.

Markus Steinmann verriet, dass ein geplantes Motiv zuerst zu Papier gebracht, dann mithilfe eines Stocks in das noch leere Beet skizziert und dann erst gepflanzt werde. Steinmann hat seine Gärtnerlehre beim Leiter der Technischen Dienste, Oswald Stetter, absolviert. Die jetzige Bepflanzung hält bis Mitte oder Ende Mai, dann beginnt die Sommerbepflanzung mit Pflanzen, die in eigenen städtischen Gewächshäusern herangezogen werden.

Die Bepflanzungen in der Stadt und im Stadtgarten fallen der Bevölkerung übrigens auch auf – und sie gefallen auch. So sagte Manfred Peter, Vorstandsmitglied der Stockacher Bürgerstiftung, der beim Fototermin durch den Stadtgarten kam: "Für diese wunderbaren Bepflanzungen kann man den Männern der Technischen Dienste nur danken und sie loben." Und auch Sophie Schubert, bekannt als d'Nelleburgere, freut sich über das bunte Motiv. Sie schickte ein Gedicht an die Redaktion, in dem es unter anderem heißt: "De Schtadtgarte ischt bunt worre durch Gärtnerei, sin Winterschlof ischt endgildig vubei. " Und sie weist auf noch etwas hin – auf den Fisch als christliches Symbol. Denn das griechische Wort für Fisch, Ichthys, wurde von frühen Christen als Abkürzung für "Iesous Christos Theou 'Yios Soter" – übersetzt Jesus Christus, Gottes Sohn, der Erlöser – verwendet. Das Fischsymbol gibt es bis heute. Insofern fügt es sich um Ostern gar nicht schlecht, dass die Gärtner ihre ursprüngliche Bodensee-Idee verworfen haben.