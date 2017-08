Stockach / Pfullendorf Im Sprung zum Vizemeister

Josef Kümmel landet bei der Deutschen Meisterschaft der Wakeboarder auf Platz zwei – mit einem sehr knappen Rückstand auf den Titelgewinner.

Der Stockacher Josef Kümmel ist bei den Deutschen Meisterschaften im Wakeboarden im Seepark in Pfullendorf Deutscher Vizemeister in seiner Klasse geworden. Nicht einmal ein Punkt trennte ihn beim Wettkampf am Samstag vom Titel in der Kategorie Masters Men (Ü30). Seine Erwartungen habe das deutlich übertroffen, schreibt Kümmel im Rückblick in einer Pressemeldung. Er habe davon geträumt, mit viel Glück den dritten Platz zu ergattern: "Wenn man dann aber sieht, dass mich letztendlich nicht mal ein Punkt vom Meistertitel getrennt hat, ist das einfach nur ein großartiges Gefühl!"

Gleichzeitig freue er sich auch darüber, dass einige Stockacher im Publikum gewesen seien. So seien Kameraden von der Feuerwehr und einige Leute von der Ski-Zunft Stockach als Fan-Club nach Pfullendorf gereist, schreibt Kümmel. Zu seiner Sportart fand er übrigens ebenfalls in Pfullendorf – als er 2006 eine Deutsche Meisterschaft vom Ufer aus verfolgte, war das Interesse geweckt.

Grob gesagt, kann man sich Wakeboarden wie Snowboardfahren auf dem Wasser vorstellen. Der Fahrer hat im Unterschied zum Wasserski nur ein Brett unter den Füßen und steht quer zur Fahrtrichtung. Der Antrieb erfolgt über ein Boot oder, wie beim Wettkampf in Pfullendorf, über eine Windenanlage. 56 Wakeboarder haben bei dem Wettbewerb in Pfullendorf deutschlandweit ihren Meister in acht Disziplinen gesucht. Mit etwa 2000 beziffert Hermann Geil, der Betreiber der Wasserskianlage, die Zahl der Zuschauer, die die Meisterschaft verfolgten.