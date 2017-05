Stockach Hurra, die Küken sind da! Die Stockacher Störche Hans und Nelli sind Eltern

Die Prognose stimmte: Gegen Mitte Mai könnte es Nachwuchs im Storchennest in der Stockacher Oberstadt geben. Nun haben Hans und Nelli tatsächlich zwei winzige Küken, wie Bürger aus der Hauptstraße aus Dachfenstern heraus beobachten konnten. Bis sie über den Nestrand richtig sichtbar sind, wird es noch ein, zwei Wochen dauern.

Das Familienglück im Storchennest in der Stockacher Oberstadt ist perfekt. Hans und Nelli haben zwei winzige Küken im Nest. Sie sind mutmaßlich im Lauf der vergangenen fünf Tage geschlüpft. Anwohner in der Hauptstraße, unter ihnen auch Adler-Post-Hausmeisterin Daniela Grundler, konnten bereits die winzigen Köpfchen und Schnäbelchen sehen. Storchenküken sind in den ersten Wochen flauschig-grau mit kleinen schwarzen Schnäbeln.

"Ich beobachte die Störche mit einem Fernrohr", erzählt Daniela Grundler. Sie und eine Nachbarin auf der anderen Straßenseite konnten Hans und Nelli auch auf verschiedenen Dächern der Oberstadt beobachten oder sehen, wie sie ihr Nest gegen fremde Störche verteidigen mussten. Die gefiederten Stadtbewohner faszinieren nach wie vor und ziehen die Blicke auf sich. Auch Passanten schauen immer wieder, ob grade Hans oder Nelli oder sogar beide im Nest sitzen.

Auch Mitarbeiter im alten Forstamt konnten in den vergangen Tagen schon ganz kurz den kleinen Schnabel eines Kükens sichten. Fotos vom Nachwuchs gibt es bisher aber noch nicht, denn Hans und Nelli bedecken die Küken außer beim Füttern und Nest säubern noch vollständig mit ihren Flügeln zum Wärmen. Und die Küken sind noch zu klein, um auf der Storchenkamera der Stadt Stockach am Alten Forstamt wirklich erkennbar zu sein. Bilder der Kamera ließen allerdings schon den Schluss zu, dass Küken da sein könnten.

Am Freitag war eine Hebebühne beim Alten Forstamt für den Fensterputz im Einsatz. Dabei gab es mithilfe der Mitarbeiter der Firma aus Orsingen-Nenzingen auch mehrere Versuche, aus angemessener Entfernung und mit Teleobjektiven Blicke in die Kinderstube auf dem Denkmal zu werfen. Bis die Hebebühne in Position war, hatten sich Hans oder Nelli, die sich bei der Kinderbetreuung abwechseln, aber immer wieder so hingesetzt, dass der Nachwuchs unter den Flügeln verborgen war. Wie Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen bereits vor einigen Wochen erzählte, wachsen Storchenküken in den ersten beiden Lebenswochen aber extrem schnell: Sie verzehnfachen ihr Gewicht und ihre Größe. So könnten die Küken bereits in wenigen Tagen mit Fernrohr oder Zoomobjektiven bei genauer Beobachtung sichtbar werden.

Wie es mit der kleinen Familie im Storchennest weitergeht, hängt aber vom Wetter und Futterangebot ab. Hans und Nelli müssen genug heranbringen, um die zwei Küken durchzubringen. Hinzu kommt, dass die Küken in den ersten Lebenswochen auf die Körperwärme der Eltern angewiesen sind. Das sei, so erklärt Schäfle, kein Problem, so lange sie unter die Flügel der Eltern passen. In der Zeit zwischen dem Nicht-mehr-unter-die-Fügel-passen bis zum eigenen Federkleid der Störche ist die kritischste. Würde es dann nochmal kalt und regnerisch, wären sie in Gefahr. Sobald sie eigene Federn haben (mit etwa sechs Wochen) sind sie geschützt. Mit fünf bis sechs Wochen werden Störche übrigens auch beringt. Dazu fährt ein Experte wie Wolfgang Schäfle mit einer Hebebühne oder Drehleiter zum Nest und bringt an einem der Beine der Jungstörche einen schwarzen Ring mit weißer Schrift an.

Die Nummern werde verzeichnet und wer später die Störche sichtet und Nummer meldet, erfährt, woher sie sind oder die Stockacher können sie auch erfahren, wohin es die Jungstörche verschlägt – sofern die Ringnummern gemeldet werden. Nellis Ring hat übrigens die Nummer AU566 und bei Hans ist es AR415, wobei sein Ring inzwischen wieder unlesbar geworden ist.

Ob es mehr Eier im Nest von Hans uns Nelli gegeben haben könnte und ob vielleicht noch ein Nachzügler schlüpfen könnte, ist übrigens unbekannt. Die beide sind mit ihrem Alter von drei Jahren allerdings Erstbrüter. Bei Erstbrütern können es auch nur ein oder zwei Eier sein. Ein Storchen-Ei ist übrigens kaum größer als ein Hühner-Ei und ein frisch geschlüpftes Küken wiegt 70 bis 75 Gramm. Nach zwei Wochen sind es 700 bis 750 Gramm. Schäfle nennt Störche deshalb "kleine Naturwunder".