Stockach/Orsingen-Nenzingen Hubert Kunicki spielt seine singende Säge bei der Alefanz-Verleihung: Ein Stück Nostalgie in einer durch und durch närrischen Veranstaltung

Der frühere Stockacher Gerichtsnarr hatte nicht nur ein besonderes Klangerlebnis parat, sondern auch eine Episode aus längst vergangenen Zeiten konkurrierender Narretei.

Fast konnte man ein wenig nostalgisch werden, als Hubert Kunicki bei der Verleihung des Alefanzordens auf Schloss Langenstein seine Säge zum Singen brachte. Wie die Stimme aus einer vergangenen Zeit hörte sich das an, als er, begleitet von Manfred Kehlert am elektrischen Klavier, den Walzer aus Dmitri Schostakowitschs Suite für Varieté-Orchester spielte – übrigens höchstwahrscheinlich zum ersten Mal auf einer vom Bogen gestrichenen Säge, fügte Kunicki an. Der für Schostakowitsch nicht unbedingt typische Kaffeehaus-Sound entfaltete eine melancholische Atmosphäre am Ende einer durch und durch närrischen Veranstaltung.

Dabei hatte Kunicki auch eine Episode aus mittlerweile fernen Tagen der Narretei zu erzählen. Der 82-Jährige ist der dienstälteste Träger des Alefanzordens. 1986 hat er ihn bekommen, seine neun Vorgänger seien inzwischen gestorben, erzählt er. Damals, als er den Orden erhielt, seien sich Langenstein und das Stockacher Narrengericht überhaupt nicht grün gewesen. Hier das Hauptquartier der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB) mit ihren vielen kleinen Vereinen, da die ehrwürdige Institution Narrengericht mit 666 Jahren Tradition, Gründungsmitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Da habe eisiges Schweigen geherrscht, als er zum ersten Mal mit dem Orden in der Stockacher Narrenversammlung aufgetaucht sei, erinnert sich Kunicki.

Doch diese Tage sind längst vergangen, Langenstein und die VSAN sind aus dem Fremdelalter herausgewachsen. Und heute freut sich Kunicki, der 28 Jahre lang selber Gerichtsnarr war, darüber, dass es mit der "närrischen Ökumene" so gut klappt. Und die Säge – die zum Singen zu bringen, sei gar nicht so leicht. Er habe es nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Oberst Wollmann beigebracht bekommen und viel geübt, bis es klappte, sagt der passionierte Geiger. Und fügt hinzu: "Wenn man etwas aus dem Ärmel schütteln will, muss zuerst etwas drin sein."