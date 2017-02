Stockach-Hindelwangen Holzhauerball: Dschungelparadies in Hindelwangen

Auch in diesem Jahr kamen wieder viele Besucher zum Holzhauerball.

Das Thema Dschungelcamp – so eine Pressemitteilung der Holzhauer – war der große Renner unter den Gästen. Nicht nur die Partyband Crash hatte die auffälligen T-Shirts mit Telefonnummern und Tropenhut an. In ihnen haben sie die Menge bis in die frühen Morgenstunden zum Tanzen gebracht. Paradiesvögel, Affenkostüme, Tropenforscher und vieles andere mehr hatten die sehr gut gefüllte und mottogetreu geschmückte Halle zum Dschungelparadies werden lassen.

Um 23.30 Uhr war es dann soweit. Die Lichter gingen aus, die Halle wurde mit Schwarzlicht geflutet und die Veranstalter verteilten 2000 Neonknicklichter unter den Besuchern, die in der Halle dann 15 Minuten lang zu Housebeats zu einem Neonmeer zusammenschmolzen. Anschließend hatten die Yetis die Halle nochmal so richtig zum Beben gebracht und sie zum Schluss am frühen Morgen an die Partyband Crash wieder übergeben.

Besonders stolz sind die Veranstalter wieder auf ihr Konzept, die Sicherheit betreffend. Auch in diesem Jahr waren keine Vorkommnisse zu verzeichnen, da die Angestellten und die eigenen Security-Kräfte für einen reibungslosen Ablauf und somit für eine klasse Party für die vielen Gäste im Dschungel von Hindelwangen sorgten. Die Veranstalter zeigen sich sehr zufrieden und dankbar, dass ihr Ball seit Jahren so gut angenommen wird und sie mit ihrer Arbeit für ihre Gäste und für die Hindelwanger Fastnacht offenbar auf dem richtigen Weg sind.