Stockach Höllstraße: Fahrraddieb sprüht mit Pfefferspray

Ein Zeuge, der sich dem Dieb in den Weg stellte, bekam dabei Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Montag gegen 18 Uhr am Hintereingang einer Gaststätte in der Höllstraße. Demnach wollte ein etwa 35-jähriger Mann ein unverschlossenes Fahrrad stehlen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Nachdem sich der Zeuge dem Dieb in den Weg stellte, ließ dieser das Fahrrad fallen und sprühte auf der Flucht dem Zeugen Pfefferspray ins Gesicht. Der Täter konnte in Richtung Tuttlinger Straße entkommen. Der Zeuge wurde leicht verletzt und musste die Augen ausspülen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Diebstahls. Der Unbekannte war laut der Meldung mit einer roten Regenjacke mit Kapuze und einer verschmutzten Jeans bekleidet. Er habe ein schmales Gesicht, einen hellen Kinnbart und habe eine Rucksack dabei gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 93 0.