Stockach Hemdglonker zum 90. Geburtstag: Weißer Start in die Zizenhauser Straßenfasnet

Die Zizenhauser Narrenvereinigung feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Am Samstag eröffnet der Hemdglonkerumzug das Jubiläumsjahr

Stockach-Zizenhausen (ka) Die Jubiläen der Zizenhauser Narren häufen sich. Nach der Feier zum 60-jährigen Bestehen der Stumpenmacher im vergangenen Jahr folgt jetzt der 90. Geburtstag der Narrenvereinigung. Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres veranstaltet der Verein wieder den traditionellen Hemdglonkerumzug mit anschließendem Hemdglonkerball in der Heidenfelshalle. Am Samstag, 14. Januar, treffen sich die Hemdglonker ab 18 Uhr zu Glühwein und Punsch an der Schule, bevor um 19 Uhr der Umzug durch die Reihengasse über den Langacker in die Wilhelm-Herkert-Straße und die Sennhofstraße mit Ziel an der Heidenfelshalle beginnt. Narrenpräsident Wolfgang Albiez und Schriftführer Wolfgang Aberle hoffen auf viele Zuschauer am Straßenrand. „Unser Hemdglonker ist immer kurz nach den Heiligen Drei Königen, da wir so die Straßenfasnet eröffnen", so Albiez. Bevor sie auf Umzüge und damit auf die Straßen gingen, werde die Fasnet so im Dorf begonnen, erklärt der Präsident. Zum Hemdglonkerball in der Heidenfelshalle erwarten die Narren etwa 500 Gäste, die von Guggenmusiken und Tanzgruppen unterhalten werden. Auch auf den Jugendschutz legen die Zizenhauser Hästräger sehr viel wert. „Es wird strenge Einlasskontrollen geben“, betont Albiez.