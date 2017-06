Stockach Helfen ist für Patrick Bach eine Frage der Ehre

Was mich bewegt: Für Patrick Bach ist die Feuerwehr eine Lebenseinstellung. Nach 16 Jahren ist sie Teil seines Lebens geworden und beeinflusst seinen Alltag mehr als ihm bewusst ist.

Reihenweise rote Spinde, in jedem die selbe Uniform, oben thront jeweils ein Helm: Es ist ein Bild der Ordnung im Umkleideraum der Freiwilligen Feuerwehr Stockach. Doch einer fällt aus der Reihe: Die Stiefel stehen auf dem Boden vor dem Spind statt darin und auch die Jacke hängt – gleich einem Vorhang – davor, als solle sie den Inhalt des türlosen Schranks verdecken. "Bei mir muss es eben schnell gehen", sagt Patrick Bach lachend, der seine Schutzausrüstung als einziger der rund 75 Feuerwehrleute auf seine ganz eigene Art lagert. Mit 14 Jahren habe ihn sein älterer Bruder damals überredet, der Jugendfeuerwehr beizutreten, erinnert sich der hochgewachsene 28-Jährige. Seitdem ist die Feuerwehr ein Teil seines Alltags: "Ohne Melder gehe ich nicht aus dem Haus", erklärt der Feuerwehrmann, dessen Funkmeldeempfänger am Hosenbund befestigt ist.

Verschlafen habe er den Alarm noch nie, sagt Bach. "Wenn bei mir nachts der Melder runtergeht, dann reagiere ich ganz automatisch, ziehe mich an und gehe los." Hierfür ist zum einen die Routine verantwortlich. Schließlich ist Bach schon seit zehn Jahren aktiver Feuerwehrmann und darf sich daher Löschmeister in einer Organisation nennen, die ständig auf Nachwuchssuche ist. Aber auch Ordnung hilft. "Bei mir hat alles seinen Platz. In meinem Schlafzimmer finde ich mich blind zurecht", erklärt er. Und dann sei es immer derselbe Ablauf: Jogginghose, Schuhe, Schlüssel – los. Mehr brauche er ja nicht. Doch niemals ohne Socken in die schweren Feuerwehrstiefel steigen, sonst gibt es Blasen an den Füßen.

Die 24-Stunden-Verfügbarkeit, auf der das System der Freiwilligen Feuerwehr basiert, funktioniert nur, wenn die aktiven Feuerwehrangehörigen den Einsatzalarm auch mitbekommen. Erzwungen wird die Teilnahme am Einsatz jedoch nicht. Wenn er krankgeschrieben oder nicht im Stadtgebiet ist, kann der 28-Jährige dem Einsatzruf nicht folgen. "Oft kann ich auch nicht von der Arbeit weg", sagt Bach. Als Abteilungsleiter ist er für 14 Mitarbeiter zuständig. Wenn sein Stellvertreter nicht vor Ort sei, könne er daher nicht gehen, bedauert der gelernte Feinwerkmechaniker. Doch wann immer es ihm möglich ist, eilt er zum Einsatz: "Der Eintritt ist freiwillig, doch der Dienst ist Pflicht", laute dabei sein Motto. Es handelt sich jedoch mehr um eine moralische Verpflichtung, als eine tatsächliche. Konsequenzen habe das Fehlen bei Einsätzen nämlich nicht. Für Bach ist es aber eine Frage der Ehre, denn er sei nicht zum Spaß bei der Feuerwehr. "Das ist für mich kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung", stellt er klar.

"Ich möchte Menschen helfen", nennt der 28-Jährige als Hauptgrund für sein ehrenamtliches Engagement. Alles andere sind Gründe für das Wie, also die Feuerwehr, nicht jedoch für das Warum. So interessiert sich Bach sehr für Technik und fährt im Einsatzfall oder bei Proben am liebsten eines der Fahrzeuge. "Ich mag die großen roten Autos", sagt er schmunzelnd und tätschelt sein Lieblingsfahrzeug.

Auch die klaren Strukturen findet er faszinierend. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, in welcher Situation oder Gruppenzusammensetzung: Jeder kenne seine Aufgaben und wisse, was er zu tun hat. Verantwortlich dafür sind feste Regeln: Bei der Feuerwehr ist jedem Sitzplatz im Fahrzeug ein bestimmtes Aufgabengebiet zugeordnet, für das jeweils eine separate Ausbildung absolviert werden muss.

Das Fahrzeug fahren und bedienen, die Gruppe anführen, Menschen und Tiere retten oder das Feuer löschen. Bach kann mittlerweile jede dieser Tätigkeiten ausüben und tut dies auch gerne. "Es ist einfach cool, wie vielseitig die Feuerwehrtätigkeit ist", sagt der Stockacher, der im Feuerwehrausschuss der Abteilung Stadt auch an wichtigen Entscheidungen mitwirkt.

Insgesamt klingt das alles aber sehr zeitintensiv. "Es ist schon viel Feuerwehr", gesteht Bach. Jeden zweiten Montag sei Probe, an den anderen Montagen träfen sich abwechselnd die Sondereinheiten für Gefahrgut und Absturzsicherung, in denen er sich noch zusätzlich engagiert. Freitags findet ein Feuerwehrstammtisch zur Kameradschaftspflege statt und an den Wochenenden gibt es Feuerwehrsport. "Manchmal treffe ich mich mit Kameraden und wir üben privat oder machen Bewegungsfahrten mit den Fahrzeugen", merkt der überdurchschnittlich engagierte Feuerwehrmann noch an. Hinzu kommen Sonderdienste, Ausschusssitzungen und natürlich die Einsätze – mal mehr, mal weniger. Das lässt sich nicht planen.

Wo aber bleibt zwischen Arbeit und Ehrenamt die Zeit für Privates? Überhaupt habe in seinem Umfeld jeder auf irgendeine Art einen Bezug zur Feuerwehr. "Entweder es sind selbst Feuerwehrleute oder sie haben Partner und Familienangehörige in der Feuerwehr." Das sei ihm bisher noch nie aufgefallen, sagt er nachdenklich. Die Feuerwehr prägt sein Leben stärker, als ihm bewusst ist.

