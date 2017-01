Eigeltingen "Helden unserer Kindheit" in Heudorf

"Helden unserer Kindheit" in Heudorf

Beim Dreikönigsfrühschoppen der Heuliecher wurde das Fasnachtsmotto 2017 offiziell vorgestellt.

Die Heudorfer Heuliecher stimmten sich auf die Fasnacht ein. Durch den Dreikönigsfrühschoppen führte Vizepräsident Karl-Heinz Schober, da die Krankheitswelle auch den Präsidenten Markus Frank erwischt hatte. Zum Glück konnte der Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Christian Herz, aber alle Geehrten begrüßen.

Gleich fünf Narren traten vor fünfzehn Jahren in den Verein ein. Michaela Brodmann, Silvia Jäger, Martina Mattes, Jürgen Oesterle und Benjamin Widemann sind alle aktive Hästräger und gestalten die Dorffasnet mit. Die beiden Männer sind zudem wichtige Kräfte beim Bunten Abend. Schmunzelnd erklärte der Landvogt, dass der Schriftführer bei Benjamin Widemann am meisten geschrieben habe. "Über mich weiß ich halt auch am meisten", gab dieser lachend zurück. Er ist übrigens bereits 1994 dem Verein beigetreten, war aber damals noch nicht volljährig.

Zu den silbernen Verdienstorden der Narrenvereinigung kamen noch die silbernen Orden des Vereins. Zudem konnte Karl-Heinz Schober noch einen goldenen Orden an Werner Heim übergeben. Bis auf den Posten des Kassiers hatte dieser alle Vorstandsämter inne und gestaltet noch heute den Verein aktiv mit.

Der Vizepräsident stellte offiziell das Fasnachtsmotto 2017 "Helden unserer Kindheit" vor und ebenso den Narrenfahrplan. Die Kindergartenbefreiung am Schmotzigen Dunschtig wurde auf 10 Uhr verlegt. Leif Knittel erläuterte das neue Konzept einer 80er und 90er Party. Dabei sollen auch zwei bis drei Guggenmusiken auftreten. Die Saison endet mit der Hauptversammlung am 7. April.

Zudem wurde über die Abläufe beim Jubiläumswochenende in Honstetten gesprochen. Die Wasserburger Talgeister sind die Patenzunft der Heuliecher. So ist es selbstverständlich, dass man an allen drei Tagen anwesend ist. Eventuell werde man noch den eigenen Brauchtumstanz aufführen und ganz sicher ein besonderes Gastgeschenk mitbringen.