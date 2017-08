Stockach Hans Kuony: Eine Quiz-Lösung mit langer Geschichte

Der Stockacher Narr Hans Kuony war die gesuchte Person in der dritten Runde des Stockacher Sommer-Bilderquiz'. Zu den bekanntesten Darstellung Kuonys gehört der Brunnen in der Oberstadt, der einst einen anderen Platz hatte. Mit der Auflösung und Gewinnerverkündung gibt es auch einen Blick ins Südkurier-Fotoarchiv.

Die Stadt ist ohne ihn undenkbar: So lautete einer der Hinweise im dritten Stockacher Sommer-Bilderquiz. Die eingegangenen Lösungen waren – wie auch bei den ersten Rätsel-Runden – durchweg alle richtig. Die Lokalredaktion hat den Stockacher Narren Hans Kuony gesucht, dessen Name und Bildnis an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet präsent ist. Es gibt zum Beispiel die Hans-Kuony-Straße und die Stockacher Lokalredaktion sowie Geschäftsstelle des SÜDKURIER sind in der ehemaligen Gaststätte Hans Kuony. Eine Kopfdarstellung des Narren pragt noch zwischen den Fenstern an der Hauswand zur Hauptstraße hin. Die Halskrause dieses Profils war eines der vier Fotodetails im Rätsel. Vor dem Umbau des Hauses bestand die Fensterfront der damaligen Gaststätte übrigens aus Bleiglasfenstern mit Darstellungen der Stadt, des Narrengerichts und von Hans Kuony. Die Fenster in zwei großen Teile mit den Maßen von etwa vier mal einem Meter sind dem dem Umbau des Hauses 2002 als Leihgabe im Alten Forstamt eingelagert. Thomas Warndorf, Archivar des Narrengerichts und früherer Kulturamtsleiter, erinnert sich, dass es Überlegungen gab, die Fenster irgendwann bei einer Ausstellung zu zeigen. Stadtmuseumsleiter Johannes Waldschütz hat die Fenster vor Kurzem mit den Besitzern besichtigt. Die damals beim Umbau gesicherten Fenster sind übrigens nicht die einzigen in Stockach, die Hans Kuony zeigen. Am Goldenen Ochsen ist der Narr noch heute ein Fensterbild.

Aus den zahlreichen Einsendungen per E-Mail und mit Postkarten und Fotos, die teils auch den gesuchten Hans-Kuony zeigten, hat die Glücksfee (Volontärin Viktoria Nitzsche) drei Gewinner gezogen. Je ein SÜDKURIER-Frühstücksbrettchen plus Tasse bekommen: Karl Bosch, Heike Ussat und Claudia Gnirss. Die Preise liegen ab sofort in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße 16 in Stockach zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) bereit.

Passend zur Rätselhalbzeit – dieses war das dritte von sechs – öffnet die Redaktion ihr Archiv. Heute kennt jeder Bürger und Besucher den Hans-Kuony-Brunnen vor dem Bürgerhaus Adler Post. Die Figur des Narren sitzt auf einem Granitball, umgeben von kleinen Wasserfontainen. Der Brunnen entstand neu und die Bronzefigur war vor 2001 Jahrzehntelang an einer anderen Stelle in der Oberstadt. Der Bronze-Kuony saß von 1973 bis 2001 auf einem eckigen Brunnen, wo heute der Außenbereich eines Lokals mit Palmen ist. Dieser musste 2001 im Rahmen der Neugestaltung des Straßenbereichs weichen. Von diesem früheren Standort stammte einer der vier Fotohinweise: Lampen am Hausecke. Für die Rätselauflösung hat die Redaktion aus dem SÜDKURIER-Archiv Bilder des alten Brunnens herausgesucht. Damals wie heute plantschen auch gerne Kinder im kühlen Nass rund um den Narren mit dem erhobenen Finger.

Vor und im Bürgerhaus gibt es mit dem Kuony-Brunnen außen und Narrenstüble sowie Archiv innen rund um das Jahr eine geballte Präsenz der wichtigen Stockacher Persönlichkeit und ihrer Tradition. In der Fasnetszeit kommen dann auch noch Narrenbaum und närrisches Treiben dazu. Und nur einige Häuser weiter ist die erwähnte, ehemalige Gaststätte Hans Kuony.

Die Brunnenfigur

Der Überlinger Bildhauer Werner Gürtner hat in den 1970er-Jahren die Bronzefigur von Hans Kuony geschaffen, die im Mittelpunkt eines großen eckigen Brunnens am Marktplatz in der Oberstadt war. Der Brunnen ersetzte damals ein altes gusseisernes Brunnenbauwerk mit schmaler Säule, auf der Adler mit ausgebreiteten Flügeln stand. Bis dieser erste Hans Kuony-Brunnen tatsächlich verwirklicht wurde, hatte es rund 100 Jahre lang viele Überlegungen und Bemühen um ein solches Bauwerk gegeben. Die Geschichte zeichnet das Narrengericht auf seiner Internetseite nach. (löf)