Stockach Gute Stimmung beim Schlossgartenfest

Der Musikverein Zizenhausen begeistert mit abwechslungsreichem Programm zahlreiche Gäste.

Klein, aber fein zeigte sich das dreitägige Schlossgartenfest in Zizenhausen, das wie immer vom Vorstandsteam des Musikvereins mit der Vorsitzenden Angela Martin organisiert worden war. Am Samstagabend sorgte ein DJ mit Hits der 1980er- und 1990er-Jahre für gute Stimmung. Sonntag war der Tag der Blasmusik. Mehrere Vereine aus der Umgebung und befreundete Musikvereine wie die Musikkapelle Hausen ob Verena traten auf. Nachmittags präsentierte sich die Ausbildungsgemeinschaft Ho-Zi-Ma-Ra (Hoppetenzell, Zizenhausen, Mahlspüren und Raithaslach), bevor der Partnerverein aus Hoppetenzell die musikalische Umrahmung übernahm. Zum Feierabendhock am Montag wurden die Musikvereine aus Winterspüren und Espasingen erwartet.

"Ich bin arg stolz, dass wir als relativ kleiner Verein so ein Fest wuppen", sagte Angela Martin. Unter den Besuchern gebe es viele Einheimische, aber auch Gäste aus den Nachbarorten, erzählte sie. "Und einige wichtige Personen wie Johannes Steppbacher, den Präsidenten des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, oder unseren Ortvorsteher Michael Junginger." Auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung habe sich angesagt.

Junginger hatte nur lobende Worte für den Musikverein. "Das ist ein schlagkräftiger, junger Trupp. Die lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen." Was sie über das Jahr hinweg auf die Beine stellten, sei grandios. "Das Konzert in der Halle, ein Weinfest und sie sind immer präsent bei offiziellen Anlässen. Deswegen komme ich gerne her." Er lobte auch die vorbildliche Jugendarbeit und wies auf deren Bedeutung hin. Es sei wichtig, die Kinder und Jugendlichen rauszuholen und ihnen eine sinnvolle Beschäftigung anzubieten. Vereine seien der Motor der Ortschaft, sie gestalteten die Kultur. "Der Zusammenhalt im Musikverein sucht seinesgleichen." In Zizenhausen gebe es eine gewachsene Struktur, man helfe sich gegenseitig aus. Der Narrenverein habe beispielsweise das Zelt günstig an den Musikverein vermietet und beim Aufstellen geholfen.