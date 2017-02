Stockach Guido Wolf tritt beim Narrengericht als Zeuge der Anklage auf

Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) wird als Zeuge der Anklage am Narrengericht Stockach gegen die beklagte Rheinland-Pfälzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aussagen.

Kaum steht ein Sozialdemokrat im Mittelpunkt, kommt irgendwoher ein CDUler und fährt den Sozen in die Parade. So verglich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den SDP-Heilsbringer Martin Schulz jüngst mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Nicht gerade schmeichelhaft. Und auch dieser Parteikollege von Schäuble hat sicher nichts gutes im Sinn: der ehemalige CDU-Landtagskandidat Guido Wolf belastet Malu Dreyer schwer vor dem Stockacher Narrengericht am Schmutzigen Dunschtig, 23. Februar, und tritt dort als Zeuge der Anklage auf. Dies teilte das Narrengericht jetzt mit.

Guido Wolf (CDU), baden-württembergischer Minister für Justiz und Europaangelegenheiten und Tourismus, wird in der Verhandlung gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Belastungszeuge geladen. Der ehemalige Tuttlinger Landrat und ehemaliger baden-württembergische Landtagspräsident, soll für die Beklagte ein mildes Urteil vereiteln. Wie genau Wolf in den Prozess gegen die Beklagte Dreyer eingebunden werden soll, ist allen Prozessbeteiligten noch ein Rätsel. Laut dem Narrengericht eignet sich Wolf doch selbst als idealer potentieller Beklagter, schreibt er doch in seiner Freizeit Gedichte in schwäbischer Mundart. Eine Kostprobe seiner Reime gibt er vielleicht sogar schon vor dem Narrengericht.

Vermutlich wird mit Guido Wolf erstmals die „Kronzeugenregelung“ vor dem närrischen Gericht angewandt, wodurch Wolf nicht nur straffrei ausgehen könnte sondern auch in die Geschichtsbücher der närrischen Gerichtsbarkeit Eingang finden würde. Es bleibt abzuwarten – alles ist offen. Vielleicht muss Wolf anschließend ins Zeugenschutzprogramm? So oder so wird das Stockacher Narrengericht am Schmotzige Dunschtig im Jahre 666 nach Hans Kuony, mit über die amtierende Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz Malu Dreyer in seiner Verhandlung verhandeln und urteilen.

Hintergrund:

Das Stockacher Narrengericht ist das älteste Narrengericht seiner Art und geht auf ein Privileg aus dem Jahre 1351 zurück, das anlässlich einer Schlacht im Jahre 1315 ihrem Hofnarr Kuony von Stocken versprochen wurde. Jahr für Jahr gelingt es dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken, einen hochkarätigen Beklagten vor das Narrengericht zu zitieren. Das Stockacher Narrengericht zählt zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Gemäß dem Privileg, das Kuony von Stocken im Jahre 1351 erlangte, wird in jedem Jahr ein Narrengericht abgehalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesminister Wolfgang Schäuble, Frank Walter Steinmeier oder Andrea Nahles stehen nach wie vor im politischen Rampenlicht, ebenso der ehemalige Ministerpräsident und jetzige EU-Kommissar Günther Oettinger. Die ehemaligen Minister Guido Westerwelle und Philipp Rösler FDP als auch Renate Künast standen ebenso vor dem Narrengericht, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Kanzleramtsminister Peter Altmaier und zuletzt 2016 Bundesminister Alexander Dobrindt.