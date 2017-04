Stockach Grundschulen in Stockach: Erleichterung für berufstätige Eltern

Die Stadt führt die einheitliche und flexible Betreuung an allen vier Grundschulstandorten ein. Dabei sind kleine Gruppen und die tageweise Buchung von Extrastunden möglich.

Eltern von Grundschülern, die ihre Kinder nachmittags nur schwer betreuen können, dürfen sich auf Abhilfe freuen. Die Stadtverwaltung wird zum nächsten Schuljahr eine einheitliche Betreuung an allen vier Grundschulstandorten in Stockach einführen. Kinder können dann längstens bis 16 Uhr von montags bis freitags in den Schulen betreut werden. Ein sogenanntes Sockelangebot besteht dabei von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, jede weitere Betreuungsstunde kann tageweise hinzugebucht werden (siehe Kasten). Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Mit der neuen Regelung wird die Betreuung von Grundschulkindern vereinheitlicht. Denn derzeit bietet sich ein sehr gemischtes Bild. Während Eltern am Standort Zizenhausen der Stockacher Grundschule nur auf die verlässliche Grundschule in Regie der Stadt bis jeweils 13 Uhr zurückgreifen können, habe es in Winterspüren zuletzt verschiedene Nachmittagsangebote sowie in Wahlwies und der Kernstadt Stockach die Ganztagsgrundschule des Landes gegeben, erklärt der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk. Und eine Veränderung ist bereits absehbar: Im nächsten Schuljahr wird die Grundschule in Wahlwies keine Ganztagsgrundschule mehr sein, weil zu wenige Eltern das Angebot nutzen wollen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Vom städtischen Angebot können die Eltern dann wahrscheinlich trotzdem profitieren. Denn das Sockelangebot bis 13 Uhr soll eingerichtet werden, wenn fünf Schüler es nutzen wollen, für die weitergehende Betreuung genügen sogar drei Schüler – deutlich weniger als bei der für die Eltern kostenlosen Ganztagsgrundschule des Landes. Hinzu kommt: Das Landesangebot müssen Eltern an allen angebotenen Nachmittagen nutzen, bei der städtischen Variante ist das nicht der Fall. Allerdings werde dafür auch nicht unbedingt pädagogisches Fachpersonal eingestellt, sagt Hubert Walk, einen Anspruch auf Hausaufgabenbetreuung gebe es nicht. Für die Stadt ist die neue Lösung trotz Elternbeiträgen ein Zuschussgeschäft, die Verwaltung rechnet mit einer Deckungslücke von etwa 100 000 Euro. Die Finanzierbarkeit wird deswegen, wie Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung vorschlug, regelmäßig überprüft – was dann für alle freiwilligen Leistungen der Stadt gelten solle.

Aus dem Gremium gab es viel Lob, beispielhaft von Jürgen Kragler (CDU): "Das ist ein wichtiger Schritt für eine kinderfreundliche Stadt." Und Frank Sauer, Leiter der Grundschule Stockach, sagt aus der Praxis heraus: "Das neue Angebot ist sehr angepasst an die Bedürfnisse der Eltern. Es ergänzt also das Angebot unserer Ganztagsschule ziemlich gut." Es schließe für Eltern eine Lücke, die die Schule nicht abdecken könne. Im Gegensatz zur derzeitigen Ganztagsgrundschule hätten die Eltern dann freie Wahl. "Ich gehe aber davon aus, dass die Kinder, die jetzt immer da sind, auch weiterhin unser Angebot nutzen", sagt Sauer. Ab 14 Uhr erhalten die Schüler in der Ganztagsgrundschule im Gegensatz zum städtischen Konzept Unterstützung bei den Hausaufgaben – nach Klassenstufen getrennt und von vertrauten Lehrern.

Ein Platzproblem gebe es mit dem zusätzlichen Angebot in der Grundschule voraussichtlich nicht. "Wenn wir mit der Grundschule in das Gebäude der Werkrealschule ziehen, werden in unserem alten Gebäude genug Räume für die Betreuung zur Verfügung stehen", erklärt Sauer. Und Lehrerin Tina Gutemann ergänzt: "Wir haben besonders viele Erst- und Zweitklässler. Das Angebot wird gut angenommen und wir ersetzen mit Betreuung und Arbeitsgemeinschaften auch das familiäre Umfeld am Nachmittag."

Zeiten und Preise

Eltern können ihre Kinder künftig an allen vier Grundschulstandorten in der Stadt von 7.30 Uhr bis 13 Uhr betreuen lassen. Für dieses sogenannte Sockelangebot müssen sie 25 Euro im Monat bezahlen. Zusätzlich kann an jedem Wochentag bis 16 Uhr Betreuung hinzugebucht werden. Dies ist jeweils von Montag bis Freitag im Stundenrhythmus möglich. Jede Stunde kostet drei Euro pro Monat extra. Wer sein Kind also täglich bis 13 Uhr und an einem Tag in der Woche darüber hinaus bis 15 Uhr betreuen lässt, zahlt im Monat 31 Euro dafür. Ein Mittagessen ist nicht inbegriffen. (eph)