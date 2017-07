Stockach-Wahlwies Grundschule Wahlwies: Viel Publikum beim Musical Randolfo

Die Chor-AG der Grundschule Wahlwies begeistert mit großer Spielfreude und tollem Bühnenbild.

Was ist beeindruckender, das liebevoll gestaltete Bühnenbild oder die Chorkinder der Grundschule Wahlwies in ihrem Musical "Randolfo und der eine Ton"? Auf der Bühne der Roßberghalle werden Eulennest, Fuchsbau, Hasenbalken und Amselnest effektvoll beleuchtet. Viele Eltern haben im Hintergrund geholfen. Die älteren Schüler singen und haben Sprechrollen, die Erst- und Zweitklässler singen im Chor und tanzen zwischendurch, alles unter Leitung von Birgitt Mauch.

In dem Stück geht es um den Jungen Randolfo, der nach dem Tod seiner Mutter stumm ist. Als Randolfo in ein Stöckchen bläst, das ihm die Waldfee Rubella geschenkt hat, lästert die Kinderbande über den einen Ton, den er hervorbringt, und macht mit ihren Instrumenten ordentlich Stimmung. Randolfo zieht sich ohne das Stöckchen zurück. Erst als er es wiederfindet und über den einen Ton in Kontakt mit den Tieren treten kann, findet er seine Sprache wieder. Alle jubeln und mit "Hurra, hurra, seine Stimme ist wieder da" tanzen sie gemeinsam. Tosender Applaus setzt ein, Zugabe-Rufe folgen.

Die jungen Akteure zeigten sich nach der Aufführung zufrieden. Luisa Becker mag die Geschichte sehr. Emely Stiefel freut sich, dass es zwei Aufführungen gibt. Und Emily Stelzle sagt: "Ich habe ein richtig schönes Kostüm, das wurde in 15 Stunden genäht." Großes Lob kam von den Erwachsenen. Schulleiterin Ulrika Eschbach sagt, sie habe sich wie in einer anderen Welt gefühlt. Ortsvorsteher Udo Pelkner: "Super, was Birgitt Mauch immer auf die Bühne bringt." Besucherin Marion Gandl: "Es war toll. Ich hätte noch eine Stunde länger zuhören können."

Und die Vorsitzende des Fördervereins der Wahlwieser Grundschule, Anne Storm, lobt: "Ein gigantisches Bühnenbild, Kostüme und Schminke toll." Birgitt Mauch strahlt: "Es macht unheimlich Spaß und ist schön, die Kinder mit so viel Freude zu sehen. Wenn die Eltern mitmachen, bringt man etwas Tolles zustande."