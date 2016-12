Stockach/Meersburg Grüne sind erstaunt über Kandidatur: Stadtrat Schmidt will Bürgermeister in Meersburg werden

Grüne sind erstaunt über Kandidatur: Stadtrat Schmidt will Bürgermeister in Meersburg werden

Dass der Stockacher Grünen-Stadtrat Alexander Schmidt Bürgermeister in Meersburg werden will, hat die grünen Lokalpolitiker vor Ort offenbar überrascht

Die Grünen-Politiker in Meersburg (Ortsverband und Gemeinderat) haben mitgeteilt, dass Bürgermeisterkandidat Alexander Schmidt nicht von ihnen ins Rennen geschickt worden sei. Die Kandidatur des Stockacher Grünen-Stadtrats hat die grünen Lokalpolitiker offenbar eher überrascht.



In einer vom Ortsvorsitzenden Günter Klemt und Gemeinderätin Heidi Funke unterschriebenen Pressemeldung heißt es: „Mit Erstaunen haben wir die Kandidatur von Herrn Alexander Schmidt aus Stockach für das Amt des Meersburger Bürgermeisters zur Kenntnis genommen. Er ist uns bisher weder persönlich noch aus anderen Zusammenhängen bekannt, noch haben wir ihn gar zu einer Kandidatur ermuntert.“ Alexander Schmidt, so die Grünen, habe von ihnen niemanden kontaktiert.



Schmidt hatte bei der Ankündigung seiner Kandidatur nicht berichtet, dass er Mitglied der Partei Die Grünen ist, bestätigte aber auf Nachfrage, 2006 beigetreten zu sein. Er verstehe sich allerdings als unabhängiger Kandidat.



Wahltag ist Sonntag, 22. Januar. Neben Schmidt fordert auch Robert Scherer, Bauamtsleiter in Uhldingen-Mühlhofen, den Amtsinhaber Martin Brütsch heraus.