Stockach Großes Jubiläumsfest mit Besuch aus der Luft

Pestalozzi Kinderdorf feiert mit mehreren hundert Gästen seinen 70. Geburtstag in Wahlwies

Stockach-Wahlwies – Ein quirlig buntes, erlebnisreiches Jubiläumsfest mit viel Musik haben im Wahlwieser Kinderdorf etliche hundert Gäste erlebt. Wieder hatten die Ausbildungsbetriebe samt Kinderdorf-Familien ein vielseitiges Spiel-, Bastel- und Erlebnisangebot vorbereitet, das genauso gut ankam, wie die vielen über das Kinderdorf-Gelände verteilten Oasen mit Kulinarischem in Bio-Qualität. Ein kurzes, aber nachhaltig beeindruckendes Blitzlicht setzten dem rundum gelungenen Kinderdorffest Landung und Start des von einer Drohne umkreisten Zeppelin NT aus Friedrichshafen.

"Bei uns haben wir davon gelesen", erklärte Heinrich Kehrer sein Kommen von der Alp nach Wahlwies. "Dass das Kinderdorf so groß und schön ist, hätten wir nicht erwartet." Kurzweilig gestaltet war auch der vorausgegangene Festakt im voll besetzten Speisesaal des Kinderdorfes. Auf gutes Wetter und nicht so viel Wind hoffte Bernd Löhle, der als gastgebender Geschäftsführer den Reigen der Festredner mit einem Rückblick auf die 70-jährige Kinderdorfgeschichte eröffnete. "Hier sieht man Fröhlichkeit und Dynamik", schwärmte nach dem Frühlingslied vom Kinderchor Rainer Stolz. Das Kinderdorf beeinflusse auch das städtische Leben positiv, betonte der in der Kinderdorf-Stiftung engagierte Bürgermeister von Stockach. Der fetzigen Tanzeinlage von sechs Mädchen folgt der Auftritt der Grünen-Abgeordneten Kerstin Andreae. "Ich bin nicht Cem Özdemir", erklärte die fünffache Mutter. Aus grünem Herzen freute sie sich "über die vorbildliche Naturverbundenheit und Ethik, die das Leben und Arbeiten im Kinderdorf prägt".

Kaum war das letzte Wort gesprochen, erschien der Zeppelin NT am Horizont. "Er kommt, er kommt", lautete der Schlachtruf. Hunderte Festbesucher strömten eiligst zum Landeplatz beim Weizenfeld. Zügig erfolgte der Passagierwechsel. Unten winkten die Zuschauer. Oben wackelte das Luftschiff mit seinem zigarrenförmigen Leib. "Da wollen sie etwas bieten, wenn hier so viel Leute sind", sagte Thomas Brandt, Geschäftsführer der Friedrichshafener Zeppelin-Reederei.

In der Ausbildungsschreinerei wurde unter Anleitung emsig gefeilt und geschmirgelt. Hier ließen Kinder aus vorbereiteten Hölzern Steckenpferde und Equipments für Ritter entstehen. Draußen jauchzten Kinder bei ihrer Fahrt über die Rollenrutsche. "Ich liebe das Kinderdorf, weil es ein vielseitiger Ort der Begegnung ist", resümierte Tina Kaltschmid, als Erlebnispädagogin beim Baumklettern.

.Bildergalerie und Video zum Zeppelinflug und zum Fest im Pestalozzi Kinderdorf finden Sie unter www.sk.de/exklusiv

Das Kinderdorf

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf wurde im Jahr 1947 als erstes deutsches Kinderdorf für Kriegswaisen gegründet. Aktuell leben hier 180 Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. In neun Ausbildungs-Zweckbetrieben erlernen etwa 50 Auszubildende einen handwerklichen oder landwirtschaftlichen Beruf. (gri)