Bodman-Ludwigshafen Großer Schaden und Straßensperrung nach Lastwagenunfall

Drei Lastwagen haben einander auf der Bundesstraße 31 neu gestreift. Eine Fahrspur musste danach gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 9.30 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer, der in Richtung Überlingen unterwegs war, am Übergang von der Autobahn 98 auf die B 31 neu zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Sattelzug bremsen musste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 60-Jährige auf die linke Fahrspur ausweichen, verlor dort kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte einen entgegenkommenden dritten Laster. Daraufhin geriet der erste Lastwagen wieder nach rechts und prallte in den dort fahrenden zweiten Lastzug. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, den materiellen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 25 000 Euro. Die rechte Fahrspur musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und anschließend von der Straßenmeisterei gereinigt werden.