Stockach Große Vorfreude auf die Ferien: Waldorfschule verabschiedet Absolventen und einige Lehrer mit einer Feier

Die meisten Schüler haben die großen Ferien vor sich. 28 Abiturienten werden von der Schule verabschiedet, 15 Jugendliche erlangten die Mittlere Reife

Stockach-Wahlwies – Die Vorfreude auf die großen Ferien war bei der Abschiedsfeier im vollen Festsaal der freien Waldorfschule zu spüren. Jubel in Orkanstärke gab es vor dem aus 650 Kehlen füreinander gesungenen irischen Reisesegen. "Schön, aber auch sehr bewegend" kommentierte Ulla Mayer aus Konstanz, die als Mutter einer Abiturientin vor Rührung weinte. Rund 70 Kinder aus den Klassenstufen vier und fünf spielten für ihre Paten Tänze aus verschiedenen Ländern auf der Flöte.

Das Fest im Kreis der Schulgemeinschaft gilt traditionell als Abschiedsfeier für die Abgänger der zwölften und 13. Klasse, wobei deren Patenkinder aus den Klassenstufen vier und fünf ihren Paten neben Blumensträußchen auch gute Wünsche in Form von Beiträgen mit auf den Weg geben. "Harmlos und sehr nett" sei der vorausgegangene Abistreich gewesen, verriet Hausmeister Johannis Gerlitzki. Es habe einen lustigen Hindernislauf mit Personenraten gegeben. Neben den Abiturienten und Absolventen der zwölften Klasse wurden auch fünf Lehrer verabschiedet, darunter Manfred Knirck nach 33 Jahren Schultätigkeit und Christiane Grünvogel nach 27 Jahren. Knirck durfte sich über einen großen Bergkristall freuen, und Grünvogel bekam als Erinnerung vom Kollegium eine Halskette.

Abschiedsgeschenke gab es von den Abiturienten für alle Lehrer, die sie während ihrer 13 Jahre langen Schulzeit begleitet hatten. Da gab es einen Bauchbeutel für die Deutschlehrerin oder ein paar Flaschen Buttermilch nebst Wanderführer für die scheidende Naturwissenschaftlerin. Lektüre für seinen "Touch von schwarzem Humor" bekam der Geschichtslehrer und für die Französischlehrerin gab es eine Handtasche. Mit einem Terminkalender beschenkt wurde "der vergessliche Kunstlehrer", und ein Buch mit "Tausend Plätzen, die man sehen sollte, bevor man stirbt" bekam der Hausmeister.

"13 Jahre Schule sind eine irrsinnig lange Zeit" sagte Michael Narten, der in seiner Funktion als Abitur-Beauftragter allen Abgängern "viel Glück, viel Kraft und viel Zufriedenheit" wünschte. "Ein Schuljahr geht zu Ende, und es ist Zeit, Abschied zu nehmen" hatte Floriana Krügel den Reigen von Reden eröffnet. Die Deutschlehrerin ließ Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Sie erinnerte an das Durchschreiten des Blumenbogens der Erstklässler, an das Errichten der Bienenweide der Zweitklässler, an die Aufführung der Kinderoper "Perronik" der Sechstklässler oder auch an die Theateraufführungen der Zwölftklässler.

Zur Waldorfschule

Rund 450 Schüler besuchen die Freie Waldorfschule Wahlwies. Von den weltweit über 1000 Schulen, die nach den von Rudolf Steiner (1861-1925) entwickelten Prinzipien arbeiten, sind mehr als 230 in Deutschland. Ziel der Waldorfschulen ist es, die Kinder ohne Selektion in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihnen eine allgemeinbildende, künstlerische und handwerkliche Bildung zu vermitteln. An den Waldorfschulen können neben dem Waldorfabschluss der Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder in 13 Jahren das Abitur erlangt werden.