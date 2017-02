Stockach Große Freude bei der Sozialstation Stockach

Über eine Spende in Höhe von 2000 Euro vom Round Table Stockach-Überlingen darf sich die Sozialstation Stockach freuen. Round Table 139 setzt sich für sterbenskranke Menschen ein.

Die Mitglieder des Spendenvereins unterstützen mit dem Betrag die Palliativversorgung der Sozialstation Bodensee – so eine Pressemitteilung des Vereins.

„Die Versorgung von todkranken Patienten liegt uns besonders am Herzen", sagte Sozialstation-Vorstand Wolfgang Jauch im Gespräch mit den Round Table-Vertretern. Präsident Christian Mühlherr, sein Vize Miro Grenda sowie Marco Kempter statteten der Sozialstation Stockach einen Besuch ab, um sich über deren Arbeit zu informieren.

„Wir schauen, dass die Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können“, betonte Elke Watzke, die die erkrankte Pflegebereichsleiterin Karin Schneider vertritt. „Damit leisten Sie einen wichtigen Dienst an unserer Gesellschaft“, zeigte sich Christian Mühlherr beeindruckt von den Ausführungen. Er selbst habe den Zivildienst in einer Alteneinrichtung geleistet und wisse, wie sehr alte und hilfebedürftige Menschen die Zuwendung schätzen.

Die Pflegekassen zahlen lediglich für die reine Pflegezeit; unter wirtschaftlichen Aspekten sind längere Gespräche mit den Kunden oft nicht drin. „Damit die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt, sind wir auf Unterstützung durch die Kirchengemeinden und auch auf Spenden angewiesen“, erklärte Wolfgang Jauch. „Deshalb haben wir uns riesig über die Spende gefreut“.

Erst kürzlich wurde für die 350 Mitarbeiter eine ganztägige Palliativ-Fortbildung durchgeführt. Für einen Teil der daraus entstandenen Kosten wird die Round Table-Spende verwendet werden.

Der Round Table Stockach-Überlingen wurde 1982 gegründet, 30 Jahre nach Gründung des ersten Round Table in Hamburg. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Service-Club, der sich den Dienst an der Allgemeinheit, aber auch die Pflege von Netzwerken zwischen den Mitgliedern auf die Fahnen geschrieben hat. Die Sozialstation Bodensee ist mit der katholischen Caritas verbunden und ein Zusammenschluss von vier Sozialstationen in Stockach, Überlingen, Salem und Markdorf.