Stockach Große Feier und Sportgespräche: Saisonauftakt beim VfR Stockach

Der VfR startet mit einem Empfang und einem Spiel in die neue Saison, obendrauf zeigt der Hundesportverein eine Vorführung.

Rund 220 Sportbegeisterte und Gäste kamen zum Saisoneröffnung des VfR Stockach im Osterholz-Stadion. Obwohl der Fußball, Ein Auftaktspiel und zahlreiche Gespräche dazu im Mittelpunkt standen, gab es auch einen Empfang sowie ein Rahmenprogramm. Sie stießen mit Sekt an. Vor dem Spiel zeigten Mitglieder des Hundesportvereins und ihre Vierbeiner ihr Können und ernteten viel Applaus. Sie Hunde sprangen in schnellem Tempo über Hindernisse, jagten durch Röhren und bekamen am Ende wohlverdiente Leckerlies. Die Kinder und Jugendlichen des Vereins zogen dann zum Spielbeginn mit den Erwachsenen zur Eröffnung des sportlichen Teils aufs Feld.

Die Gäste, unter denen Altbürgermeister Franz Ziwey als großer Fan des Vereins war, diskutierten lebhaft über die Leitungen und Möglichkeiten des VfR. Dabei zeigte sich: Sowohl Ziwey als auch der amtierende Bürgermeister Rainer Stolz hatten mit ihren Einschätzungen, wie zum Beispiel die Tabellenplatzierung, daneben gelegen. Der VfR steht derzeit nicht dort, wo es sich die beiden und viele anderen gewünscht hätten. Das tat der guten Stimmung beim Empfang mit Freunden und Sponsoren des Vereins, beim Anfeuern für das Spiel gegen den SV Mühlhausen oder dem Zuschauen beim Rahmenprogramm aber keinen Abbruch. "Jetzt gilt es den Blick nach vorne zu richten und den Zuschauern, die hoffentlich auch in der Bezirksliga ihren VfR unterstützen werden, guten und unterhaltsamen Fußball zu bieten", erklärte der erste Vorsitzende Volker Kabusreuther gegenüber den eingeladenen Sponsoren. Der Verein hat zum Beispiel mit Stefan Pröhl einen neuen Trainer, der früher auch Spieler im VfR war.

Nach dem festlich-sportlichen Saisonauftakt arbeitet der VfR nun an seinem Aufstieg. Die Spieler freuen sich auf viele spannende und gut besuchte Lokalderbys. Franz Ziweys Saison-Prognose ist übrigens: "Der Wiederaufstieg ist möglich, aber nicht sicher."