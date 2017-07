Stockach Glück im Unglück: Jungstorch kommt nach Flug-Fehlversuch im Feuerwehr-Taxi heim

Der ältere der Stochacher Jungstörche übt schon kräftig das Fliegen, am Mittwochmittag ging es aber – windbedingt – etwas schief. Er saß dann am Boden und kam nicht mehr hoch. Aufmerksame Anlieger sorgten dafür, dass die Experten kamen, die den unverletzten Vogel wieder ins Nest zurück brachten.

Der Nachwuchs der Stockacher Störche Hans und Nelli ist im Alter der Flugübungen. Da kann auch mal etwas schiefgehen, wenn es windet. So war es am Mittwochmittag. Der ältere der Jungstörche hob ab, drehte laut Berichten sogar ein paar Kreise, wurde dann aber vom Wind runtergedrückt. Und dann saß er da. Das Nest war in unerreichbarer Höhe, der Flügel hin etwas komisch und Anlieger der Kirchhalde machten sich Sorgen.

Ein Geschäftsinhaber rief die Tierrettung, wie Daniela Grundler aus der Hauptstraße erzählte. Sie hat die Störche immer im Auge, schaute Flugversuchen (Hochhüpfen und Flügelschlagen) zu und hatte schon erwartet, dass der ältere der Jungstörche nach häufigem Hochhüpfen in diesen Tagen richtig abhebt und fliegt. Als es nun soweit war, gab es für alle Beobachter Schrecksekunden. Denn viele Anwohner und Passanten sahen, wie her hinzugerufene Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen erzählt, dass der Jungstorch auf dem Boden saß.

Wolfgang Schäfle bekam einen Anruf der Tierrettung und fuhr sofort von Böhringen nach Stockach, um nach dem Rechten zu sehen. Nach der ersten Meldung habe es geheißen, dass der Storch eine Flügelverletzung haben könnte. "Ich habe schon Schlimmes befürchtet", sagte er. "Aber als ich hinkam, stand der Storch da und es war nichts am Flügel." Er habe den Vogel genau untersucht und ihn gleich zur Beruhigung in das blaue Storchenhandtuch gewickelt, das er bei Beringungen und Storchenrettungsaktionen immer dabei hat. Schäfle rief dann gemeinsam mit besorgten Bürgern die Feuerwehr und gemeinsam brachten sie den Jungstorch nach seinem unfreiwilligen Abenteuer wieder ins Nest zurück.

Ein bisschen Bedenken hatte Wolfgang Schäfle, ob der zweite Jungstorch bei der Annäherung des Feuerwehr-Drehleiterkorbs vielleicht Angst bekommen und zu flüchten versuchen würde. Hier sei das Alter und die beginnende Flugfähigkeit ein Problem. Aber alles klappte. "Wie sind extra ein Stück vom Nest entfernt hochgefahren und dann langsam ran", beschrieb Schäfle. Der zweite Jungstorch im Horst habe sich dann klein gemacht und tot gestellt. "Wir konnten den anderen dann ganz einfach neben ihn setzen." Es gab lediglich neben Passanten und Anwohner auch geflügeltes Publikum, denn die Altstörche sowie weitere Störche kreisten herum, wie Schäfle und Daniela Grundler, sowie Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrum, erzählte. Auch sie hatte einen Anruf bekommen und ging sofort zum Gefallenendenkmal mit dem Nest. Sie erlebte die ganze Rettungsaktion für den kleinen Storch mit. "Herr Schäfle war schnell da und die Feuerwehr auch", erzählte sie und ist erleichtert, dass dem Vogel nichts passiert ist.

Eigentlich wollte die Lokalredaktion am Mittwochabend die Gewinnernamen der Abstimmung für die Jungstörche verkünden, doch das ist jetzt wegen dieses unerwarteten, aber glücklich ausgegangenen Vorfalls auf Donnerstagnachmittag verschoben.