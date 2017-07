Stockach Gewitter verursacht Stromausfälle im Raum Stockach

Baum stürzt bei Hecheln in der Gemeinde Mühlingen in eine 20 000 Volt Freileitung und löst Kurzschluss aus

Stockach – Von Mainwangen bis Heudorf, im Stockacher Norden sowie in einigen Höfen und Weilern nördlich von Orsingen-Nenzingen ist es Mittwochabend zu Stromausfällen gekommen. Auf Nachfrage des SÜDKURIER teilte Pressesprecher Ulrich Stark von der EnBW Energie Baden-Württemberg mit, dass aufgrund eines Gewittersturms ein Baum bei Hecheln in der Gemeinde Mühlingen um 19.46 Uhr in eine 20 000 Volt Freileitung gestürzt sei und einen Kurzschluss ausgelöst habe. Der wiederum habe zum Ausfall des Mittelspannungsnetzes geführt. Um 20 Uhr hatten die Monteure der Bereitschaft die Schadensstelle lokalisiert. Wenige Minuten später konnten sie durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die Haushalte und Betriebe rund um Stockach und vor allem Hindelwangen bereits wieder versorgen. Eine Viertelstunde später waren die meisten betroffenen Anschlüsse bereits wieder am Netz. Lediglich die Einwohner in Hecheln und Mainwangen mussten bis 21.13 Uhr warten, bis die Monteure die Fremdkörper aus der Leitung entfernt hatten und auch diesen Leitungsabschnitt wieder zuschalten konnten. Bereits am Nachmittag war zu Stromausfällen in Schwackenreute, Meßkirch und Sauldorf gekommen. Bei Tiefbauarbeiten war ein Erdkabel beschädigt worden. Betroffen davon war auch die Biogasanlage in Schwackenreute.