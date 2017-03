Stockach Gewerbegebiet statt Rosenfeld: Im Blumhof gibt es den nächsten Schritt zur Erweiterung

Die Abweichung vom Flächennutzungsplan für das Gewerbegebiet Blumhof zwischen Stockach und Ludwigshafen wird nun beantragt. Die Stadt und die fünf Umlandgemeinden erstellen außerdem einen neuen Flächennutzungsplan.

Flächennutzungsplan: Das klingt vor allem erst einmal sperrig. Doch ein Flächennutzungsplan (FNP) ist für die Bürger in einer Kommune eine ziemlich entscheidende Sache. Denn in ihm wird zum Beispiel festgelegt, wo was gebaut werden darf. Wo ist Wohnen, wo Gewerbeentwicklung möglich? Und wo bleiben Flächen, die für Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung stehen? Auf solche Fragen gebe ein FNP eine Antwort, erklärt Harald Schweikl vom Stockacher Bauamt. So hat ein FNP letztlich Auswirkungen auf viele Bewohner einer Gemeinde.

Zum Beispiel geht es darum, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können, weil Land für Gewerbe und Industrie zur Verfügung steht. Dieses Thema gibt es schon seit längerer Zeit im Gewerbegebiet Blumhof zwischen Stockach und Ludwigshafen. So gut wie alle ausgewiesenen Grundstücke sind verkauft, ein großer Teil davon ist auch bebaut. Wohin soll man baugrundsuchende Gewerbebetriebe schicken?

Die Antwort der Kommunalpolitiker lautet: in den zweiten Bauabschnitt des Blumhofs. Diesen auszuweisen, ist schon länger der Plan. Aber weil das Gebiet, auf dem derzeit noch Obst, Rosen und Sonderkulturen wachsen, in einem im FNP verzeichneten regionalen Grünzug liegt, hat der gemeinsame Ausschuss der Stadt Stockach und der umliegenden Gemeinden Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen und Orsingen-Nenzingen bereits im Juni beschlossen, eine Änderung des FNP an dieser Stelle in die Wege zu leiten. Weil die sechs Kommunen ihre FNPs zusammen erstellen, ist der Ausschuss, in dem Bürgermeister und Gemeinderäte vertreten sind, das entscheidende kommunalpolitische Gremium.

Das Büro 365 Grad Freiraum und Umwelt aus Überlingen hat nun den Entwurf für die Änderung, die in diesem Fall fachsprachlich Zielabweichungsvereinbarung heißt, vorgelegt. Diese muss durch das Regierungspräsidium in Freiburg geprüft werden, erklärte Bernadette Siemensmeyer vom Büro 365 Grad in der jüngsten Sitzung des gemeinsamen Ausschusses.

Argumente für die Änderung sind laut der Sitzungsvorlage, dass das Gewerbegebiet Blumhof ohnehin schon nahe an Stockach und an bestehenden Verkehrstrassen liegt. Die Erweiterung führe also nicht zu einer Zerschneidung der Landschaft. "Das ist die letzte Möglichkeit für eine Erweiterung nach Osten entlang der Straße", erklärte Siemensmeyer in der Sitzung. Die Erweiterung setze das "bestehende und erfolgreiche Gebiet" harmonisch fort, heißt es weiter in der Vorlage. Und Harald Schweikl sagt: "Wir hoffen, dass es noch dieses Jahr klappt."

Was am Blumhof deutlich wird, trifft offenbar auf die gesamte Verwaltungsgemeinschaft zu: Die Flächen für Wohnbau und Gewerbe werden knapp. Deswegen hat der gemeinsame Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung auch entschieden, den FNP im Allgemeinen für die Verwaltungsgemeinschaft neu aufzustellen. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz sagte, es gehe jetzt um ein Mehrfaches der Flächen, die für den derzeit gültigen FNP ausgewiesen wurden: "Die Menge wird bei der Neuaufstellung das Hauptproblem werden." Und Harald Schweikl vom Bauamt erklärt auf Nachfrage, dass bei diesem Verfahren Ausgleichsflächen notwendig werden. Für den neuen FNP müsse man nun für die vorbereitende Bauleitplanung zunächst den Bedarf für die nächsten 15 bis 20 Jahre festlegen, so Schweikl. Dass ein neuer FNP eine umfangreiche Aufgabe ist, kann man am Zeitplan des Planungsbüros Planstatt Senner aus Überlingen ablesen, das den neuen FNP erstellt. Darin ist die Bekanntmachung für Mai 2019 vorgesehen. "Wenn es Dezember 2019 wird, ist es aber immer noch gut", merkt Bürgermeister Stolz dazu an. Der derzeit gültige FNP für die Verwaltungsgemeinschaft Stockach wurde in den 1990er-Jahren erstellt und 2001 vom Landratsamt in Konstanz genehmigt. Laut der Sitzungsvorlage wurden seitdem etwa 40 Änderungen beschlossen.

Mehr Fläche für Gewerbe

Das Gewerbegebiet Blumhof, das zwischen Stockach und Bodman-Ludwigshafen liegt, soll entlang der Bundesstraße 31 neu erweitert werden. Die Erweiterungsfläche umfasst laut dem Bericht des Planungsbüros 365 Grad etwa 7,5 Hektar. Da zur Straße und zum Wald gesetzliche Abstände einzuhalten sind, bleiben als gewerblich nutzbare Fläche allerdings nur knapp 5,3 Hektar übrig. Der Blumhof bekomme damit etwa 30 Prozent mehr Fläche, so Planerin Bernadette Siemensmeyer. Den Bedarf an Gewerbefläche aufgrund von Anfragen an die Stadtverwaltung beziffert der Bericht mit etwa 12,4 Hektar. (eph)