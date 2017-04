Stockach/Bodman-Ludwigshafen Gewerbegebiet Blumhof: Zweckverband beschließt einen Haushalt für das Wachstum

Neue Pläne für das interkommunale Gewerbegebiet Blumhof. Kreditaufnahmen in Höhe von 830 000 Euro ist nötig.

Die Mitglieder des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof verabschiedeten in ihrer Sitzung im Rathaus Ludwigshafen den Haushalt für 2017. Der Gesamtumfang: rund 3,185 Millionen Euro. Er wird bestimmt von der in der Sitzung ebenfalls beschlossenen Erweiterung des Gewerbegebietes nach Westen und nach Süden.

So umfasst der Vermögenshaushalt knapp 2,5 Millionen Euro, während der Verwaltungshaushalt „nur“ 720 200 Euro aufweist und um 22 300 Euro über dem Vorjahreswert liegt. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 830 000 Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 500 000 Euro festgesetzt. Der Haushalt wurde vom Gremium einstimmig verabschiedet.

Um die Haushalte der Stadt Stockach und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen möglichst wenig zu belasten, wurde beschlossen, die Erschließungskosten komplett über Kredite zu finanzieren. Die Gesamtkosten sollen durch die Verkaufserlöse wieder erwirtschaftet werden. Im Verwaltungshaushalt werden die anfallenden Kosten für die Aufwendungen für Grundsteuer, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Personal, Versicherungen und dergleichen durch die von der Stadt Stockach und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen zu leistende Betriebskostenumlage gedeckt. Die Betriebskostenumlage, an der sich Stockach zu rund zwei Drittel und die Seegemeinde mit rund einem Drittel beteiligt, wurde für das Jahr 2017 auf 198 900 Euro festgesetzt und liegt um 60 000 Euro über dem Vorjahressatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus den für die Erweiterung des Gewerbegebietes notwendigen Planungskosten.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes stehen dem Zweckverband für die Erschließung des Kanals und der Straße aus dem Jahr 2016 Haushaltsausgabereste in Höhe von circa 288 000 Euro zur Verfügung. Dennoch müssen für 2017 für den Straßenbau 580 000 Euro, für die Straßenbeleuchtung 55 000 Euro und für die Abwasserbeseitigung rund 1,2 Millionen Euro neu eingestellt werden. Bei der Haushaltsstelle „Erwerb unbebauter Grundstücke“ stehen Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 1,78 Millionen Euro zur Verfügung. Dennoch ist auch hier ein Ansatz von 560 000 Euro für den Erwerb weiterer Flächen, die für die Erweiterung des Interkommunalen Gewerbegebiets (IKG) benötigt werden, veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet auch Beträge für den Erwerb von entsprechenden Ausgleichsflächen, die für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes erforderlich sind. Für das Jahr 2017 wurden aufgrund geführter Gespräche zunächst Verkaufserlöse in Höhe von 430 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Ein Teil der für das kommende Jahr geplanten Investitionen für die Erweiterung des Gewerbegebietes kann durch Mittel aus der bestehenden Rücklage finanziert werden. Geplant ist eine Entnahme in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.

Derzeit stehen nur noch kleine Restflächen, die zudem bereits mit Optionen belegt sind, im IKG Blumhof zur Verfügung. Demnächst sollen durch die Erweiterungsflächen im Süden und Westen des Gewerbegebiets Blumhof wieder Gewerbeflächen zur Vermarktung bereitstehen. Für die kommenden Haushaltsjahre ist dann der zweite Erweiterungsabschnitt geplant, um auch in Zukunft weiterhin Grundstücke im Gewerbegebiet Blumhof anbieten zu können.

Das Gebiet

Das Gewerbegebiet Blumhof liegt zwischen Stockach und Ludwigshafen an der alten Bundesstraße 31, südlich der Autobahnauffahrt Stockach Ost. Es wird von einem Zweckverband betrieben, an dem die Gemeinden Stockach und Bodman-Ludwigshafen beteiligt sind. Seit der Schweizer Sensorikhersteller Baumer große Flächen für ein Technologiezentrum gekauft hat, sind Gewerbegrundstücke im Blumhof rar geworden. Deswegen plant der Zweckverband die Erweiterung auf kleineren Flächen in Richtung Süden und Westen sowie später auch im größeren Stil entlang der Bundesstraße 31 neu in Richtung Osten. Dort sollen etwa fünf Hektar nutzbarer Fläche hinzukommen. (eph)