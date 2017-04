Stockach Gewerbegebiet Blumhof: Autohaus Auer kommt an die Grenze

Der Autohändler Auer hat nun sein ganzes Grundstück im Gewerbegebiet Blumhof bebaut. Den jüngsten Anbau gab es für die Marken Land Rover und Jaguar. Die Investition beträgt etwa 3,5 Millionen Euro.

Stockach ist offenbar ein gutes Pflaster, um Autos zu verkaufen. So stellt sich die Sache zumindest dar, wenn man mit Karl Heinz Auer, Chef des Autohauses Auer, spricht. Vor neun Jahren sei er mit seinem Autohaus an den jetzigen Standort im Gewerbegebiet Blumhof zwischen Stockach und Ludwigshafen gezogen, sagt er bei einem Pressetermin – auf ein Grundstück mit 35 000 Quadratmetern, eigentlich zu viel in einer Stadt mit etwa 17 000 Einwohnern. "Doch heute haben wir das Gelände voll ausgeschöpft", sagt Auer. Auf dem bestehenden Grundstück gebe es keine Kapazität mehr zur Erweiterung. Deswegen habe er bei der Stadtverwaltung angefragt, um auch ein etwa 10 000 Quadratmeter großes Grundstück nordwestlich des Betriebes in Richtung Autobahnauffahrt Stockach-Ost kaufen zu können. Das wäre eine der letzten derzeit möglichen Erweiterungen des jetzigen Gewerbegebiets Blumhof, für das die Stadt Stockach und die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen einen gemeinsamen Zweckverband gegründet haben.

Und die Geschäfte sind offenbar so gut gelaufen, dass die Firma Auer zuletzt etwa 3,5 Millionen Euro in ein Lager für Radsätze von Kunden, Auslieferungsräume für Neufahrzeuge und vor allem in einen neuen Verkaufsraum investieren konnte. Darin werden künftig Autos der Marken Jaguar und Land Rover (siehe Kasten) ausgestellt und verkauft. Etwa 300 Fahrzeuge beider Marken seien derzeit seine Verkaufserwartung, sagt Auer – und setzt auf weiteres Wachstum, was die Investition rechtfertige. Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit sei das neue Gebäude vor ein paar Monaten weitgehend fertig gewesen, sagt Karl Heinz Auer. Letzte Restarbeiten habe es an dem Kubus, der vielen Autofahrern auf der Bundesstraße 31 inzwischen aufgefallen sein dürfte, aber noch kürzlich gegeben.

Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich nicht nur im Flächenverbrauch und bei der Großinvestition, sondern auch in den Kennzahlen wider. So beschäftige das Unternehmen mit Standorten in Stockach, Konstanz, Singen und Ravensburg sowie einem Motorradzentrum am ursprünglichen Firmensitz im Stockacher Stadtteil Zizenhausen derzeit 250 Mitarbeiter, sagt Firmenchef Auer. 95 davon arbeiten am Firmensitz im Blumhof, ergänzt Marketingleiter Moritz Flaig. Zum Vergleich: Als im Herbst 2013 der Neubau der Autowaschanlage auf dem Gelände des Autohauses begann, lag die Mitarbeiterzahl bei 160, 60 davon waren in Stockach beschäftigt. Auch der Jahresumsatz ist laut Firmenangaben im selben Zeitraum deutlich gestiegen, von 70 Millionen Euro damals auf zuletzt 120 Millionen Euro. 55 Millionen davon werden laut Firmenchef Auer am Unternehmenssitz in Stockach erwirtschaftet. Inklusive der Motorräder verkaufe das Unternehmen im Jahr etwa 4500 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, so Auer. Die Hauptmarke bei Auer ist BMW, neben Jaguar und Land Rover sind auch die Exoten Alpina, Lotus und KTM (X-Bow) im Programm.

Karl Heinz Auer gab auch Einblicke ins Seelenleben eines Autohändlers. So hätten beispielsweise Online-Börsen das Geschäft mit Gebrauchtwagen stark verändert. Durch eine eigene Software wolle man sicherstellen, dass Anfragen, die über Gebrauchtwagenbörsen ins Unternehmen kommen, zügig und zuverlässig beantwortet werden. Und durch die Elektrifizierung des Autoverkehrs stünden Autohäuser vor tiefgreifenden Veränderungen, etwa weil deutlich weniger Personal für Wartungen notwendig sei.



Die Marken

Die beiden Automarken Jaguar und Land Rover, die im Blumhof nun neu präsentiert werden, gehören seit 2008 zum indischen Unternehmen Tata Motors, wie Bernd Mattick, Marketingleiter von Jaguar und Land Rover Deutschland, bei dem Pressetermin erklärte. Seitdem seien beide Automarken stark im Wachsen begriffen, was, so Mattick, auch notwendig sei, um beispielsweise neue Entwicklungen finanzieren zu können. Speziell bei Jaguar wolle man weg vom Luxus-Image und stattdessen ins Premiumsegment kommen. Vor dem jüngsten Besitzerwechsel gehörten beide Marken nach einer bewegten Vorgeschichte zum Ford-Konzern. Tata Motors ist auch für sehr günstige Autos für arme Länder bekannt.