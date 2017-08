Stockach Geocaching: Die Schnitzeljagd mit modernen Mitteln

Elf Kinder suchen im Rahmen des Ferienprogramms mit GPS-Empfängern im Wald versteckte Jojos und einen Schatz.

Wenn Kinder sich treffen, um zu wandern, muss fast etwas Besonderes dahinter stecken. Und richtig: Die Stadtjugendpflege hatte Zehn- bis 14-Jährige zum Geocaching eingeladen. Elf Kinder bekamen im Jugendkulturzentrum zunächst eine Einweisung. Denn obwohl es diese moderne Form der Schnitzeljagd, bei der man Zielkoordinaten in einen GPS-Empfänger eingibt, schon seit dem Jahr 2000 gibt, hatten einige der acht Mädchen und drei Jungen das Geocaching noch nie ausprobiert. Stadtjugendpfleger Frank Dei, FSJ-Kraft Giannina Bartholz und Helferhin Anna Brinkmann erklärten die Geräte.

Am Vormittag hatten die Helfer, zu denen auch Louis Kuhn und Raphael Renner gehörten, an verschiedenen Waldwegen hinter Windegg farbige Jojos versteckt. Die Kinder teilten sich in drei Gruppen auf und mit Autos ging es zum Ausgangspunkt. "Das GPS zeigt euch den direkten Weg, der Kompass zeigt die direkte Richtung. Aber wenn der direkte Weg durch Dornen, Brennnesseln oder Gestrüpp führt, lauft ihr dort bitte nicht. Dort ist nichts versteckt", mahnte Frank Dei.

Die Gruppen bekamen die ersten Koordinaten, die Kinder tippten eifrig und marschierten los. Giannina Bartholz begleitete Christina Brukner, Lara Leute und ihre jüngere Schwester Leonie sowie Lilith Oberle. Schnell fanden die Mädchen das erste Jojo. Nach einer Standwaage sollten sie zehn Geräusche eines Bauernhofs imitieren. Kein Problem für die fitten Mädchen, die gleich weiter stürmten. "Weil wir gewinnen wollen", lautete der knappe Kommentar von Leonie. An jeder Fundstelle musste die Gruppe eine gemeinsame Aufgabe erledigen: ein drei Meter langes Band aus Waldpflanzen knüpfen, die Kilometer der Wegweiser zusammenzählen, einen Gordischen Knoten lösen oder gemeinsam ein Lied singen.

Die meisten Jojos waren nicht auf Anhieb zu sehen, aber die Kinder entwickelten bald ein Gespür dafür, wo sie suchen mussten: Den Schatz, einen Sack voller Süßigkeiten, fanden die Gruppen zügig und waren am Ende sehr zufrieden mit diesem Nachmittag.