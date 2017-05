Stockach Gemeinschaftsunterkunft: Angebranntes Schnitzel löst Brandmeldeanlage aus

Die Feuerwehr Stockach ist gestern zu einem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft in der Zoznegger Straße gerufen worden

Ein angebranntes Schnitzel hat am Montag gegen 21.46 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Flüchtlingsunterkunft in der Zoznegger Straße gesorgt. Wie die Feuerwehr Stockach in einer Pressemitteilung berichtete, rückte die Stadtabteilung aufgrund eines automatischen Alarms der dortigen Brandmeldeanlage aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen die Brandmeldeanlage auslöste und kein offenes Feuer entstand. Ein sichtbarer Schaden ist laut Polizei nicht entstanden. 13 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.