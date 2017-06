Stockach Gemeinderat vergibt Auftrag für Parkdeck-Bau beim Krankenhaus

Für rund 1,5 Millionen Euro entstehen bald die lange geplanten 120 Stellplätze auf zwei Stockwerken beim Stockacher Krankenhaus. Der Zuschlag ging an den günstigsten Bieter.

Das Grundstück der alten Stadtgärtnerei zwischen dem Stockacher Krankenhaus und der DRK-Rettungswache steht vor markanten Veränderungen. Nicht nur soll an dieser Stelle ein Ärztehaus unter Bauherrschaft des Investors Bernd Schuler entstehen. In städtischer Regie soll zudem ein Parkdeck mit etwa 120 Stellplätzen auf zwei Stockwerken gebaut werden. Den Auftrag dazu erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Baukosten von etwas mehr als 1,5 Millionen Euro sind das Ergebnis der Ausschreibung. Den Auftrag gewann damit die Firma Schuler aus Radolfzell. Den erwarteten Kostenrahmen gab die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung im April mit "deutlich unter zwei Millionen Euro" an (damalige Sitzungsvorlage). Das Geld soll laut Bürgermeister Rainer Stolz aus Überschüssen im Vermögenshaushalt kommen, in der Sitzungsvorlage vom April ist von Grundstücksverkäufen die Rede.

Laut dem Leiter des städtischen Bauamts, Willi Schirmeister, soll der untere Teil des Parkdecks für das Ärztehaus und die ebenfalls geplante Wohnbebauung freigehalten werden, wobei die Stadt Eigentümerin der Plätze bleibe, wie Bürgermeister Rainer Stolz auf Nachfrage von Wolfgang Reuther (CDU) erklärte. Die etwa 60 Plätze im oberen Stockwerk sollen bewirtschaftet werden, so Stolz weiter – ebenso wie die Plätze entlang der Straße. Dabei müsse man die geplante Erweiterung des Krankenhauses im Blick haben, so der Verwaltungschef. Dafür müsse die Straße saniert werden, und die Parkgebühren sollen dann gleich einheitlich gestaltet werden. An eine Parkzeit von maximal drei bis vier Stunden sei gedacht, so Stolz.

Thomas Bosch (FDP) erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass auch immer mehr Patienten des Stockacher Krankenhauses zu geplanten Operationen von weiter her kommen. Für diese Gruppe müsse man Langzeitparkplätze zur Verfügung stellen, so Bosch. Platz dafür gebe es im Parkdeck ebenfalls, antwortete Rainer Stolz. Und Roland Hübler (SPD) ging es um den Lärmschutz für die Mehrfamilienhäuser, die westlich des Parkdecks mit Blick über die Stockacher Innenstadt errichtet werden sollen. Dieses Thema sah Stolz nicht in städtischer Verantwortung. Die Räume in den Wohnungen, in denen man sich aufhalte, würden wohl ohnehin vom Parkdeck abgewandt eingeplant. Und Wolfgang Reuther ergänzte, dass Lärmschutz auch im Interesse des Bauträgers sei, der ja die Wohnhäuser ebenfalls errichte.