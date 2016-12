Stockach Gemeinden investieren in gemeinsame Kläranlage

Sieben Kommunen aus dem Raum Stockach und Radolfzell betreiben gemeinsam die Kläranlage Stockacher Aach. Wie wichtig die Anlage ist, zeigt dies: Dort geklärtes Abwasser fließt anschließend in die Aach – und dann in den Trinkwasserspeicher Bodensee. Nun investieren die Gemeinden in neue Technik, die rund 2,8 Millionen Euro kosten könnte.

Viel Lob für den Betrieb der zwischen Ludwigshafen und Bodman gelegenen Gemeinschaftskläranlage "Stockacher Aach" gab es in der letzten Zweckverbandssitzung dieses Jahres im kleinen Sitzungssaal des Stockacher Rathauses. Das kompetenteste Kompliment gab es wohl von Diplomingenieur Martin Huber vom Ingenieurbüro Götzelmann und Partner aus Stuttgart. Er sprach von einer der schönsten Kläranlagen im Süden des Landes Baden-Württemberg. Er freue sich "jedesmal, wenn ich hierher kommen darf". Da wollte auch der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz, der die Verbandsversammlung leitete, nicht zurückstehen und nannte die Abwasserbeseitigung von insgesamt sechs Gemeinden und dem Radolfzeller Stadtteil Stahringen "eine Erfolgsgeschichte von Anfang an" (siehe auch Infokasten).

Diese Erfolgsgeschichte wird sich auch in Zukunft fortsetzen, denn das Landratsamt Konstanz verlängerte in diesem Jahr die wasserrechtliche Erlaubnis für den Kläranlagenbetrieb um 15 Jahre bis zum 31. Dezember 2031. Allerdings verband die Behörde dies mit Auflagen. So muss der mehr als 40 Jahre alte Feinrechen ersetzt werden, auch um die Reinigungsleistung zu erhöhen. Darüber hinaus muss die aus dem Jahre 1996 stammende Belüftungstechnik eines Anlagenteils erneuert werden.

Mit dem neuen Feinrechen machte die Verbandsversammlung kurzen Prozess und genehmigte ohne Diskussionen die Lieferung und Montage für 92 560 Euro durch eine Firma aus Berching, die das günstigste Angebot abgegeben hatte. Mit der neuen Belüftungstechnik tat man sich dann wesentlich schwerer. Allerdings geht es hier auch um eine Investition von rund einer halben Million Euro. Um dem Gremium einen Überblick über die verschiedenen am Markt vorhandenen Belüftungssysteme und ihre Wirtschaftlichkeit zu verschaffen, hatte das mit dieser Untersuchung beauftragte Ingenieurbüro Götzelmann und Partner in Diplomingenieur Martin Huber einen ausgewiesenen Experten nach Stockach geschickt.

Zur Zeit sei es in der Kläranlage "Stockacher Aach" so, dass die Belüftung der sogenannten Belebungsanlage über insgesamt 864 keramische Rohrbelüftungselemente erfolge, die am Boden der insgesamt neun Becken verankert seien, sagte Huber in der Versammlung. Am Blasenbild erkenne man jedoch, dass einige der Belüfter nicht mehr voll funktionsfähig seien. Große Blasen würden darüber hinaus auch auf Undichtigkeiten der Belüfterdichtungen hinweisen oder möglicherweise sogar auf Schäden. Damit sei ein wirtschaftlicher Betrieb dieses Teils der Kläranlage nicht mehr voll gewährleistet. Damit sei ein Ersatz des Belüftungssystems unumgänglich, und so wandte sich der Diplomingenieur dem zu, was der Markt hier zu bieten hat. Neben den im Belebungsbecken vorhandenen Rohrbelüftern aus Keramik seien auch Plattenbelüfter auf dem Markt, erklärte Huber und erläuterte ausführlich die Vor- und Nachteile von Keramikbelüftern, Kunststoffmembranbelüftern, Membranbelüftern aus EPDM- oder Silikonmaterial und von Membranbelüftern aus Polyurethan (PU).

Im Mittelpunkt seiner Erläuterungen stand jedoch die Berechnung der Betriebs- und der Investitionskosten. Bei den Betriebskosten legt man einen Strompreis von 23 Cent je Kilowattstunde zugrunde. Die "Jahresstromverbräuche" (Huber) der insgesamt sieben Möglichkeiten wurden auf 15 Jahre hochgerechnet, also auf die Dauer der wasserrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes.

Drei Alternativen liegen hier eng beieinander und so zog Martin Huber zur weiteren Beurteilung auch die Investitionskosten heran, die zwischen 389 700 und 660 800 Euro liegen. Das Gesamtergebnis aus Betriebs- und Investitionskosten sah dann so aus, dass ein aus PU-Material bestehendes Belüfterkissen mit – auf 15 Jahre Betriebszeit hochgerechneten – 2,828 Millionen Euro Gesamtkosten unter den sieben Varianten am günstigsten lag, dicht gefolgt von zwei weiteren Alternativen.

Schließlich beschloss man einstimmig, sich auf direkt auf dem Boden befestigte Filtermatten festzulegen und hierfür eine beschränkte Ausschreibung unter mindestens vier "am Markt erfahrenen Unternehmen" vorzunehmen beziehungsweise von diesen Angebote einzuholen. Umgesetzt werden soll die Maßnahme im September 2017.

Reinigungsgrad wichtig

Die zwischen Espasingen, Bodman und Ludwigshafen gelegene Gemeinschaftskläranlage Stockacher Aach reinigt die Abwässer aus Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen, Sipplingen und dem Radolfzeller Ortsteil Stahringen. Nachdem das Schmutzwasser über 70 Kilometer Kanalleitungen in die Kläranlage gelangt ist und dort gereinigt wurde, wird es in die Stockacher Aach geleitet und erreicht hierüber den Bodensee. Hieraus ergibt sich, wie wichtig ein hoher Reinigungsgrad in der Kläranlage ist, die in den vergangenen Jahrzehnten für Millionenbeträge immer wieder nachgerüstet und modernisiert wurde, um diesen Standard zu erreichen und zu erhalten.(ex)

Von der Kläranlage in den Bodensee