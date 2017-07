Stockach Gemeinde Orsingen-Nenzingen steht gut da

Die Schulden sinken weiter, das Vermögen wächst. Bereits zum fünften Mal in Folge war der im Verwaltungshaushalt erzielte Überschuss größer als eine Million Euro.

Das umfangreiche Zahlenwerk gibt Anlass zur Freude: Das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Orsingen-Nenzingen für das Haushaltsjahr 2016 fällt positiv aus. Bereits zum fünften Mal in Folge war der im Verwaltungshaushalt erzielte Überschuss größer als eine Million Euro.

Der Verwaltungshaushalt enthält unter anderem Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer, Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Einnahmen aus Holzerlösen und Zinsen. Das Gewerbesteueraufkommen stieg im Vergleich zu 2015 um rund 570 000 Euro, und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war mit 1,78 Millionen so hoch wie nie zuvor, was auf den hohen Beschäftigungsstand im Land und die tariflichen Lohnerhöhungen, die ein höheres Einkommensteueraufkommen zur Folge haben, zurückzuführen ist.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind Personalkosten, Kreis- und Finanzausgleichsumlagen sowie Zinsen. Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 100 000 Euro, waren aber durch entsprechende Planansätze gedeckt. Für die Unterhaltung der Infrastruktur, die Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Anlagegüter und die Bewirtschaftung der Gebäude wurde weniger ausgegeben als vorgesehen. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts verbesserte sich um knapp 903 000 Euro. Daraus ergibt sich eine Zuführung von rund 1,4 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt waren 2016 Investitionen von 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Umgesetzt wurden allerdings nur 1,24 Millionen Euro. Entgegen der Planungen wurden etwas mehr als zwei Millionen Euro (noch) nicht investiert. Allein der spätere Baubeginn zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Orsingen führte zu Wenigerausgaben von 900 000 Euro. Die Verschuldung der Gemeinde sank durch eine Sondertilgung weiter.

Durch die hohe Zuführungsrate, höhere Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Wenigerausgaben aufgrund des Verschiebens einzelner Maßnahmen fiel das Ergebnis im Vermögenshaushalt deutlich besser aus als erwartet. Statt einer vorgesehenen Rücklagenentnahme wird nun der Überschuss in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

„Wir gehen davon aus, dass wir mit der Rücklage die Aufgaben, die vor uns liegen, entsprechend finanzieren können“, sagte Bürgermeister Bernhard Volk. Peter Wolf (SPD) lobte die Verwaltung. Die Jahresrechnung sei wie in den vergangenen Jahren sehr gut ausgefallen. Er regte an, die Wasserversorgung im Auge zu behalten und künftig auch die Gewerbegebiete zu erweitern. Volk erklärte, die Zahlen zur Wasserversorgung seien im aktuellen Haushaltsplan schon aufgestockt worden. Eine überschlägige Kostenberechnung werde bald vorliegen. Roland Riegger (CDU) betonte, in der aktuellen Vermögenssituation sollte die eine oder andere Investition getätigt werden.

Volk bestätigte, man versuche, Investitionen gegebenenfalls vorzuziehen. „Aber Planungsvorläufe werden nicht kürzer, weil aufgrund von rechtlichen Veränderungen und Vorgaben Dinge mehr Zeit brauchen.“

Schuldenstand

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung in Orsingen-Nenzingen hat sich mehr als halbiert – von rund 111 Euro im Vorjahr auf nun rund 50 Euro. Dagegen ist das Pro-Kopf-Vermögen um knapp 170 Euro auf etwa 7840 Euro gestiegen. Die allgemeine Rücklage erhöhte sich um knapp 1,2 Millionen Euro auf nun rund 5,4 Millionen Euro. (wig)