Raum Stockach Gefragt und teils ausverkauft: Seit Fipronil-Skandal sind Hofladen-Eier die Kassenschlager

Hofladen-Betreiber in und um Stockach verzeichnen seit Bekanntwerden des Fipronil-Skandals mehr Kunden. Teilweise sind die Hühnerei-Bestände sogar ausverkauft. Den Kunden ist dieser Tage der persönliche Kontakt zu den Verkäufern und Erzeugern wichtig.

Weglassen oder wie immer essen? Hühnereier spalten seit dem Bekanntwerden des Fipronil-Skandals bundesweit die Meinungen der Bürger. In Stockach und Umgebung ist der Verzicht auf Eier aber gar kein Thema. Die Kunden setzen nun verstärkt auf regionale Produkte und kaufen direkt beim Erzeuger oder in Hof- und Dorfläden ein. Darüber ist Christoph Hönig, Betreiber des Hönig-Hofs in Mühlingen, froh: "Endlich zählt bei den Menschen mal wieder Qualität", sagt er. Die Eier seiner Hühner seien seitdem noch gefragter als sonst. "Wir sind bereits seit einigen Tagen immer wieder komplett ausverkauft", erzählt der Landwirt, dessen Eier auf zahlreichen regionalen Märkten und in Hof- und Bioläden wie dem von Andreas und Monika Hertle in Stockach verkauft werden.

Dort tummelten sich am Dienstagvormittag zahlreiche Kunden. "Wir verkaufen deutlich mehr Eier als sonst, und das, obwohl viele Leute gerade im Urlaub sind", sagt Andreas Hertle. Eier von drei verschiedene Erzeugern bietet er in seinem Laden an: vom Hönig-Hof aus Mühlingen, vom Klausmann-Hof in Villingen-Schwenningen-Obereschach und vom Bauernhof der Familie Bertsche in Stockach. Neben jeder Sorte stehen Schilder der Erzeuger, die den Kunden die Angst vorm Eierkauf nehmen sollen: "Rückstände? Nicht in Klausmanns Eiern" ist dort beispielsweise zu lesen. Trotzdem fragen viele Kunden lieber noch einmal persönlich nach, weiß Andreas Hertle. "Die Leute wollen auf Nummer Sicher gehen." Seine Frau Monika bekräftigt: "Die Kunden kaufen zurzeit wesentlich kontrollierter und suchen gezielt die regionale Nähe." Dazu gehört auch das persönliche Gespräch mit den Verkäufern.

Einen langfristigen Trend zu einem bewussteren Einkaufsverhalten möchten Andreas und Monika Hertle allerdings nicht prophezeien. "Wir kennen diese Situationen. Immer wenn Lebensmittelskandale aufgedeckt werden, verschärft sich die Nachfrage nach regionalen Produkten für eine bestimmte Zeit. Danach ebbt der Andrang wieder ab", spricht der Ladenbesitzer aus Erfahrung. Auf seine Stammkundschaft kann Hertle jedoch immer zählen. "Ich habe einfach großes Vertrauen in die Produkte", sagt Kundin Anita Steiner, die mit ihrem Mann aus Gailingen zum Einkaufen nach Stockach gefahren ist. Sie hat in ihren Einkaufswagen unter anderem eine Packung Eier gelegt. "Wir achten schon seit einigen Jahren auf die Herkunft von gewissen Produkten, wie eben auch Eiern", ergänzt sie. Auch Anton Grimm aus Friedingen hat keine Bedenken beim Eierkauf: "Ich esse grundsätzlich wenig Eier und glaube, dass die Auswirkungen des Fipronil-Skandals deshalb minimal sind", sagt er. Hat er doch einmal Lust auf ein Frühstücksei, kauft er bei einem befreundeten Landwirt in seiner Nachbarschaft. So hält es auch Kundin Ina Paterno aus Tuttlingen, die mit ihrem Sohn zum Einkaufen gekommen ist. "Ich nehme nur Eier aus Deutschland und habe deswegen keine Bedenken", erzählt sie.

Ähnlich gelassen seien auch die Kunden im Pestalozzi-Biodorfladen in Stockach, erzählt Mitarbeiterin Sylvia Wiedenbach. Einen besonderen Ansturm auf ihre Produkte kann sie allerdings nicht vermelden. "Wir verkaufen grundsätzlich immer viele Eier, weil die Leute wissen, wo unsere Produkte herkommen", sagt sie. Der Dorfladen vertreibt die Eier des Tannhofs in Eigeltingen-Münchhöf. Trotzdem hat der Laden zurzeit – wie die meisten Geschäfte – Zettel mit Hinweisen ausliegen, die den Kunden mitteilen, dass die angebotenen Eier unbelastet sind.

