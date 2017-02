Stockach Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Stockach lebensgefährlich verletzt

Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Stockach lebensgefährlich verletzt

Eine 52 Jahre alte Fußgängerin wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Heinrich-Fahr-Straße unter einem Auto eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich heute gegen 7 Uhr auf der Heinrich-Fahr-Straße auf Höhe des Busbahnhofs. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, hat das Unfallopfer die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überquert. Dabei wurde die Person von einem Auto erfasst und unter diesem eingeklemmt. Die Fußgängerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.



Wie Polizeisprecher Fritz Bezikofer erklärt, sei die 52 Jahre alte Frau dunkel gekleidet gewesen, als sie am Zebrastreifen die regennasse Fahrbahn überquerte. Der 64 Jahre alte Autofahrer sei um dieselbe Zeit aus Richtung ZG-Kreisel unterwegs gewesen, so Bezikofer weiter. Laut den Auskünften habe das Auto die Frau erfasst, sei sei mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe geprallt und danach unter das Fahrzeug geraten. Dabei habe das Unfallopfer sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.



Laut einer Pressemitteilung der Stockacher Feuerwehr war die unter dem Auto eingeklemmte Frau nicht durch die Rettungskräfte ansprechbar.

Die Feuerwehr hat ihrer Mitteilung zufolge den Minibus mit Luftkissen angehoben und mit Keilen stabilisiert, sodass die verletzte Frau mit einem Rettungsbrett befreit werden und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Der Rettungswagen brachte die Frau in eine Krankenhaus.

Der Verkehr in der Heinrich-Fahr-Straße musste für längere Zeit gesperrt werden, die Umleitung erfolgte laut der Polizeimeldung über den Busbahnhof. Erst gegen 9.30 Uhr sei die Straße wieder geräumt gewesen, sagte Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums. Die Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten angeordnet, um den genauen Unfallhergang zu klären, so Bezikofer weiter. Neben Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Notfallseelsorger waren laut der Feuerwehrmeldung 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr in fünf Fahrzeugen vor Ort.