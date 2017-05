Stockach Frühlingskonzert als geglückter Probelauf für New York

Die Stadtmusik begeistert mit ihrem Frühlingskonzert 500 Konzertbesucher in der Jahnhalle. An Pfingsten reist das Orchester nach New York und spielt in der Carnegie Hall.

Hochexpressive Klangkunst auf hohem Niveau bot die von Musikdirektor Helmut Hubov mit sensibler Präzision geführte Stadtmusik Stockach mit ihrem Frühjahrskonzert in der gut besuchten Jahnhalle. Das Programm war ausgewogen konzipiert und passend zum anstehenden Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall gestaltet. Denn was die rund 500 Konzertbesucher in der Jahnhalle begeisterte, wird an Pfingsten auch in der Carnegie Hall geboten. "Vom 10. bis zum 17. Juni fliegen wir nach New York" wurde aus den Reihen der 80 Stadtmusikanten verkündet. "Für uns Musiker ist es das große Ereignis, dort spielen zu dürfen", erläuterte Susanne Roggendorf, die als zweite Fagottistin als studierte Orchestermusikerin zum Dauer-Aushilfsstamm der Stadtmusik zählt. Dass die Stockacher Stadtmusik eines der besten Blasorchester in Baden-Württemberg ist, hat sich bei diesem mit viel Inspiration und Können gestalteten Frühjahrskonzert bestätigt. "Auch ich werde mit meiner Frau zusammen mit der Stadtkapelle nach Amerika reisen", verkündete Bürgermeister Rainer Stolz vor den Zugaben und enthusiastischem Beifall. "Das sind alles Könner, mit Helmut an der Spitze", lobte der Bürgermeister "die Spitzenleistung" und die "transportierten Emotionen" seines städtischen Klangapparates.

Amerikanisches Flair verströmten neben der Musik auch die auf den Tischen verteilten Popcorn-Schälchen mit amerikanischen Sternenbannern. Einen musikalischen Hörgenuss par excellence servierten die extrem differenziert wie präzise spielenden Musiker mit anspruchsvollen Werken wie der Eröffnungsfanfare aus "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss, einem faszinierend differenzierten Werk mit vielen Stimmungsumschwüngen sowie aufwühlenden wie abstrusen Klangwirkungen. In der klassischen Version der Tondichtung widmet sich der Komponist dem freien, seinem eigenen Gesetz untertanen Menschen, wie er sich mit den naturgegebenen Bedingungen auseinandersetzt. Für die jazzige, von Winfried Möller arrangierte Version wechselte der Kontrabassist zum E-Bass, und der swingende Sound des Orchesters wurde durch ein Piano erweitert. Das heroische Klassische bildete hier das Fundament, und über mitreißendem Swing strahlten Trompete und Posaunensoli.

Fast körperlich greifbar waren beim polyphonen Marsch der "Symphonischen Metamorphosen" die Instrumentalgruppen gegeneinandergesetzt. Das dramaturgisch spannend gestaltete Werk faszinierte mit immer wieder neuen technischen und musikalischen Überraschungen. Wohliges Gänsehaut-Feeling erzeugten die Interpreten mit dem irischen "Traum des Oenghus". Hauchzart anschwellendes und wieder leise verebbendes Schlagwerk, ein glockenartiges Motiv und eine pendelnde, in sich schwebende Klangfläche zauberten den Charakter des geheimnisvollen Traums. Nach beseeltem Flötensolo führte rasanter Galopp temperamentvoll und aufbäumend wild zum Finale. Zwischen beschwingter "Pop Symphonie" und Sinatra-Medley berührte mit dem zeitgenössischen "Ethnominimal" noch einmal ein großartiges Werk.

Auftritt in der Carnegie Hall

Das aktuelle Programm ist Teil der intensiven Vorbereitung auf das anstehende Konzert im Stern Auditorium der New Yorker Carnegie Hall. Die Stadtmusik wurde als eines von vier Orchestern ausgewählt, die beim jährlichen New York Sounds of Summer International Music Festival auftreten dürfen. Ergänzt wird das New Yorker Programm um ein neues Werk von Brett Abigana, welches die Stockacher dort als Weltpremiere aufführen. Der Musikverein freut sich über finanzielle Unterstützung bei der Konzertreise. Informationen dazu gibt es im Internet: www.musikverein-stockach.de