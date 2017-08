Stockach Früheres Paradies-Grundstück: Weiter warten auf den Baumarkt

Auf dem ehemaligen Grundstück des Hotels Paradies tut sich noch nichts. Für einen geplanten Hornbach-Markt läuft aber derzeit das Genehmigungsverfahren.

Das Hotel Paradies an der Radolfzeller Straße ist seit dem vergangenen Jahr abgerissen – der Baumarkt, den die Firma Hornbach an dieser Stelle errichten will, lässt aber noch auf sich warten. An den Plänen des Unternehmens, an dieser markanten Stelle an der Stockacher Ortsdurchfahrt einen neuen Markt zu errichten, habe sich indes nichts geändert, sagt Florian Preuß, Pressesprecher der Hornbach Holding.

Zuletzt waren für einige Tage nur die Fahrzeuge einer Stunt-Show auf dem Grundstück abgestellt. Laut dem Pressesprecher habe dies aber nichts zu bedeuten. Dass die Fahrzeuge abgestellt werden, sei dem Unternehmen bekannt gewesen und im Vorfeld genehmigt worden. Die Firma Hornbach hat das Grundstück schon vor einiger Zeit erworben.

Derzeit laufe das Bauantragsverfahren, schreibt Florian Preuß auf Anfrage. Peter Fritschi, Leiter des Stockacher Baurechts- und Ordnungsamtes, bestätigt dies. Das Verfahren sei schon seit einiger Zeit im Gange, sagt er, selbst sei er vor allem wegen der Regelung der Zufahrt daran beteiligt. Verwaltung und Unternehmen seien in mehr oder weniger permanentem Kontakt, so Fritschi. Hornbach-Sprecher Preuß schreibt zum Stand des Verfahrens, dass unter anderem vom Regierungspräsidium noch Änderungswünsche gekommen seien. An deren "Integration", so wörtlich, werde noch gearbeitet. Einen Zeitplan nannte Preuß nicht, auch Fritschi möchte nicht spekulieren.

Im Februar 2016 war bekannt geworden, dass die Firma Hornbach Baumarkt mit Sitz in Bornheim bei Landau in der Pfalz sich in Stockach ansiedeln möchte, in einer Region, in der das Unternehmen bisher nicht vertreten ist – der nächste Hornbach-Markt steht in Rottweil, mehr als 40 Kilometer entfernt. Laut eigenen Angaben betreibt das Unternehmen derzeit 155 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern in Europa, davon 98 in Deutschland (Stand Ende Februar). Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2016/2017 wird mit etwa 3,7 Milliarden Euro angegeben.