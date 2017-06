Stockach Früheres Hotel Linde könnte einem Neubau weichen

Der Planungsausschuss berät in seiner Sitzung am Mittwoch, 21. Juni, um 18 Uhr über dieses und weitere Vorhaben.

Das frühere Hotel Linde könnte bald Geschichte sein. Dies geht aus eine Bauanfrage hervor, die am heutigen Mittwoch, 21. Juni, im Planungsausschuss beraten wird. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr, Ort ist der große Sitzungssaal im Stockacher Rathaus. Laut der Sitzungsvorlage lautet die Bauanfrage auf Errichtung eines Gebäudes für betreutes Wohnen "und Abbruch des bestehenden Hotels". Im Hoteltrakt der Linde ist seit Jahren eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge untergebracht, im Restauranttrakt gab es zuletzt eine Neueröffnung.

Verbunden ist dieses Thema offenbar auch mit dem Vorhaben, einen Bebauungsplan für das Gebiet um die Goethestraße zwischen dem Bahnübergang und dem Lindekreisel aufzustellen. Jedenfalls zählt die Sitzungsvorlage zum Thema Bebauungsplan auch die Überlegungen zur neuen Nutzung an der Linde als eine Entwicklung in dem Gebiet auf. Außerdem ist demnach das Telekom-Gelände von privaten Investoren gekauft worden, die Grundstücke an der Bahnlinie gehören laut der Vorlage der Stadt. Ein Bebauungsplan solle nun verhindern, dass sich das Gebiet durch "Zufälligkeiten" (Vorlage) entwickelt, weshalb die Verwaltung dem Gremium vorschlägt, die Aufstellung eines solchen Planes zu beschließen.

Und auch der Ortsteil Seelfingen soll offenbar wachsen. Laut der Sitzungsvorlage hat die Stadt Grundstücke südlich der Aach, angrenzend an das Baugebiet "Untere Wiesen", gekauft, die zu Baugrund werden sollen. Auch für dieses Gebiet soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, worüber der Ausschuss ebenfalls beraten wird. Die Entscheidung über die Bebauungspläne liegt danach beim gesamten Gemeinderat.

Daneben stehen verschiedene andere Baugesuche auf der Tagesordnung des Planungsausschusses. Außerdem beschäftigt sich der Planungsausschuss mit dem Hochwasserschutz: Für das Einzugsgebiet der Stockacher Aach soll eine Flussgebietsuntersuchung beauftragt werden. Und für die Abteilung Gärtnerei der städtischen Technischen Dienste steht der Ersatz eines Kleinlasters an.