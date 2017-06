Stockach Frischer Wind im Vorstand der Espasinger Trubedrescher

Bei der jährlichen Hauptversammlung im Gasthaus Sonne gab Uwe Bernhart sein Amt als Beisitzer ab. Als Nachfolger wurde Marcel Fischer gewählt.

Die Trubedrescher trafen sich zur Hauptversammlung im Gasthaus Sonne. Die Tagesordnung enthielt nichts Ungewohntes: Man sprach über die letzte Fasnacht und gab einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten. Dem Kassier wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, und die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Das große Zugehörigkeitsgefühl der Mitglieder zum Verein zeigte sich im Verlauf des Abends. Vier langjährige Mitglieder wurden geehrt: Bettina Boschert erhielt für zehn Jahre die kleine goldene Medaille: Seit 2007 ist sie aktiv als Quaker bei den Narrentreffen unterwegs. Ebenso lange ist Ralf Scherer als Zimmermann aktiv und gilt als sehr fleißiger Helfer im Narrenverein. Auch er bekam die kleine goldene Medaille.

Bereits seit 30 Jahren gehören Martin Kuppel und Felix Schmitt zum Verein. Sie wurden mit dem Stern in Silber geehrt. Kuppel ist seit 1987 Zimmerer und Trubedrescher und seit 17 Jahren als Beisitzer im Vorstand. Der Vereinsvorsitzende Gebhard Schulz sagte, Kuppel sei eine treibende Kraft Stellen des Maibaumes und dessen Gestaltung, außerdem – mit dem Lampion-Mobile und den Seifenblasen – der Liebling des Narrensamens. Felix Schmitt trat 1987 ein und ist bis heute aktiver Trubedrescher. Von 1997 bis 2003 gehörte er der Vorstandschaft an. Er habe dem Narrenverein in schweren Zeiten geholfen und sei in seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender Initiator, Planer und Bauleiter der Zunftstube gewesen, zählte Gebhard Schulz auf. "Ein tolles Geschenk an den Narrenverein"; lobte er.

Einen, der noch länger – nämlich seit 1986 – dabei ist, musste Schulz gehen lassen. Uwe Bernhart, Zimmerer und Trubedrescher in Doppelfunktion, sei nicht nur Fachmann im Fliesenhandwerk, sondern auch der Fachmann für die Ballontraube des Vereins und ein begnadeter Würstlegriller sowie ein äußerst zuverlässiger Helfer in allen Situationen, beschrieb Schulz. Von April 1991 bis April 1997 war er Schriftführer, seit dem 25. April 2009 bis jetzt Beisitzer. Nach 31 aktiven Vereinsjahren, davon 14 Jahre im Vorstand, habe der Träger des silbernen Sterns sein Amt in der Vorstandschaft auf eigenen Wunsch abgegeben.

Der 48-jährige Bernhart sagte, er wolle der Jugend die Chance geben, sich mehr einzubringen. Er selbst bleibe weiter aktiv dabei und werde den Verein tatkräftig unterstützen. "Grillen werde ich ebenfalls weiter, so wie bisher", versprach er. Als Nachfolger im Amt des Beisitzers wurde Marcel Fischer gewählt. Der 20-Jährige hat seine Ausbildung zum Mechatroniker beendet und arbeitet in Stockach. Er sei schon als kleiner Junge zum Verein gekommen und bei den Zimmermännern aktiv. "Ich will mir die Arbeit im Vorstand erst mal anschauen und mitreden können. Ich möchte die Jungen mitziehen", sagte er. "Das ist eine tolle Sache, die Jugend übernimmt Verantwortung", freute sich Schulz.

Wahlen zum Vorstand

Zu Mitgliedern des Vorstandes der Trubedrescher wurden gewählt:

Bernd Schnoor, stellvertretender Vorsitzender

Bianca Auer, Schriftführerin

Alexander Merk, Zimmerermeister

Marcel Fischer, Beisitzer (Nachfolger von Uwe Bernhart)

Verena Barth, Beisitzerin Musik

Felix Schmitt, Kassenprüfer (Nachfolger von Ralf Scherer)

Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. (wig)